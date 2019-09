Ni presos ni exiliats

L’ANC organitza un acte sobre els judicis als presos polítics a la conferència de drets humans més gran d’Europa

El Human Dimension Implementation Meeting 2019, organitzat anualment per l’OSCE està tenint lloc a Varsòvia, Polònia, i acull a centenars d’experts sobre drets humans.

L’Assemblea Nacional Catalana estarà present el dilluns 23 i per primera vegada a la conferència Human Dimension Implementation Meeting 2019 organitzada per l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) del 16 al 27 de setembre.



L’Assemblea organitzarà un esdeveniment propi dilluns a les 18.15h sobre els judicis i les sentències als presos polítics catalans, amb la projecció d’un documental de la cadena internacional Al Jazeera sobre el judici al procés i una taula rodona amb la participació de la presidenta d’Assemblea, Elisenda Paluzie; el productor executiu del documental, Collum Macrae; l’advocat belga especialitzat en drets humans, Christophe Marchand i el Secretari General de l’Organització per les Nacions i Pobles No Representats (UNPO) i observador internacional del judici al procés, Ralph Bunche.



Durant el mateix dia, en el marc de la conferència es tractaran temes com l’estat de dret, la independència judicial, democràcia participativa, igualtat de drets i igualtat de participació a la vida política, a més de l’erradicació de la tortura, la pena capital i la protecció dels drets humans.



El Human Dimension Implementation Meeting és la conferència anual més gran d'Europa sobre drets humans i democràcia. L’Oficina d’Institucions Democràtiques i Drets Humans (ODIHR) l’organitza cada any a Varsòvia com a plataforma per als 57 estats participants de l’OSCE, els socis per a la cooperació de l’OSCE, les estructures de l’OSCE, la societat civil, les organitzacions internacionals i altres actors rellevants.



Centenars de representants governamentals, experts internacionals, representants de la societat civil i activistes de drets humans es reuneixen per fer un balanç de com els estats membres implementen els compromisos de l’OSCE, si el nivell d’implementació és adequat, discutir els reptes associats, compartir bones pràctiques i fer recomanacions