En marxa! Per la República Catalana dels drets socials i laborals

Els 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, rememorem fets de la nostra història que ens ajuden a recordar els nostres orígens. Recordar els fets de 1714 i tots els que han vingut posteriorment ens ajuden a saber qui som, on sempre hem volgut arribar, les victòries i també les derrotes. Però recordar ens ajuda a construir i millorar, a comprovar que amb la revolta arriben els canvis i que són les revoltes socials i populars les que tot sovint han sacsejat la nostra història.

Enguany recordem el centenari de la vaga de “La Canadenca” que va significar un avenç molt trascendent sobre com s’entén i com s’han desenvolupat les conquestes dels drets laborals i socials fins a l’actualitat. Una vaga que va servir per canviar les regles del joc laborals i socials, però que també van canviar la societat amb la millora dels drets del conjunt de la ciutadania. Una vaga que va significar la revolta de la classe treballadora contra les decisions d’un Estat que, amb les seves decisions volia aturar els canvis i l’avenç de la humanitat per mitjà de repressió i empresonaments.

Han passat 100 anys i aquell mateix Estat encara actua amb repressió i empresonaments contra qui gosa alçar la veu, contra qui expressa les seves opinions, contra qui surt al carrer emprant drets fonamentals com la vaga i les manifestacions i contra qui vol decidir el futur de manera pacífica i democràtica. Han passat 100 anys de la vaga de “La Canadenca” i hem de tornar a defensar a persones empresonades i a persones represaliades que han de respondre davant d’una justícia que els castiga per voler la República Catalana.

La vaga de “la Canadenca” va ser una mostra de com la solidaritat, la defensa dels drets col·lectius i la concertació fan avançar les societats. Posem-nos en marxa per assolir els nostres anhels de llibertat. Posem-nos en marxa per defensar a presos i preses polítiques que afrontaran una sentència en els propers mesos que, sens dubte, serà una venjança contra ells i contra tot el poble. Posem-nos en marxa per tornar a alçar la veu contra qui ens vol en silenci.

Ara és el moment perquè els treballadors i les treballadores tornem a encapçalar la revolta per fer efectiva la República dels drets socials i laborals!

Ara és el moment de reforçar el sindicalisme republicà!

Ara és el moment d’alçar-se fins a aconseguir-ho!