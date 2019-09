Euskal Herria

EH Bildu, ERC i Junts Per Catalunya assistiran al macrojudici 11/13 en suport amb els 47 encausats

El proper dilluns, diputats d'EH Bildu, ERC i Junts Per Catalunya assistiran a l'inici del macrojudici 11/13 com a una mostra de suport per 47 encausats per proporcionar ajuda als ciutadans bascos i les preses basques.