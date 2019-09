Crida a la mobilització contra la #LleiAragonés

Finalment, el govern de la Generalitat posa fil a l’agulla i pretén aprobar el proper mes d’octubre la Llei de contractes de serveis a les persones, més coneguda com a Llei Aragonés en homenatge al seu neoliberal impulsor. Aquesta llei és venuda com una millora de la situació actual en els processos de privatitzacions (li diuen externalitzacions) de serveis públics de tota mena. Ara bé, la realitat és una altra.

Sota el pretext de regularitzar els serveis d’atenció a les persones s’assenten les bases normatives per a l’externalització de més d’un centenar de serveis que es presten des dels àmbits de la sanitat, l’educació i els serveis socials, entre d’altres. Això voldria dir que serien empreses privades i no l’administració pública qui gestionarien molts més serveis bàsics dels que ja gestionen actualment.

Ni aquesta ni cap altra llei aposta per blindar els serveis públics existents de les urpes de les empreses privades ni contempla cap pla de reincorporació dels que ja van ser entregats en el passat. Al contrari, normalitza més repartiments del pastís sota la falsedat dels manteniments de la qualitat i condicions laborals de les plantilles. Aquesta és la ideologia que supura tot el text: afavorir la sagnia amb un engany construït amb condicionaments ambigus i fàcilment solventables per les principals multinacionals.

Tampoc la privatització a petites empreses és preferible a la gestió pública dels recursos. Que sapiguem les empreses no són ONGs i totes cerquen la obtenció d’una benefici econòmic que no es produeix màgicament sinó mitjançant la precarització de plantilles, pèrdua de qualitat o el bombeig de fons públics per sobre del que seria la gestió directa.

Des del secretariat permanent de la CGT de Catalunya fem una crida a la població a no deixar-se enganyar, a lluitar pels nostres serveis públics, a plantar cara al projecte de Llei i a la oligarquia que mou els fils dels nostres polítics.

Concretament participem en les accions que la Plataforma contra la Llei Aragonès ha convocat:

•Concentració el 25 de setembre, 18:00h, davant el Parlament, coincidint amb ple parlamentari.

•Manifestació el 19 d’octubre (hora i recorregut per concretar).

Defensem els nostres drets! No a la Llei Aragonés, Sí a la recuperació de serveix privatitzats!