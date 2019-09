11S2019

Ajornament de l'acció 'Llum i Llibertat'

Davant de les adverses condicions meteorològiques previstes per a tot el dia 10 de setembre, i en ser la seguretat dels participants la màxima prioritat l'organització reunida amb la comissió de seguretat (Protecció Civil, Bombers, Mossos d’Esquadra i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) ha anunciat l'ajornament de l’acció de posar 131 farells a 131 agulles de Montserrat.

Des de l’organització s'ha manifestat la clara intenció de trobar una nova data per portar a terme aquesta acció, que s’anunciarà properament. Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a info@llumillibertat.cat

Pel que fa al sopar, que s’havia de fer al Bruc a l’aire lliure, es manté però reubicat al pavelló municipal de Sant Fruitós de Bages a les nou del vespre. Adreça: carretera de les Brucardes cantonada avinguda de Sant Joan.