Repressió

Absolts els sis regidors de Badalona acusats de desobediència pels fets del 12-O de 2016

La jutgessa del penal 25 de Barcelona ha absol als sis regidors del Badalona jutjats per un delicte de desobediència per obrir dependències municipals durant la jornada del 12 d'octubre de 2016. Considera que els acusats, com a càrrecs electes, no estaven sotmesos al calendari laboral aprovat pel que no podien ser considerats subjectes actius de la prohibició de treballar o exercir les seves funcions.

Segons la sentència els regidors "poden exercir les seves funcions representatives les 24 hores del dia 365 dies l’any, entrar a les dependències de l’ajuntament qualsevol dia, inclosos els festius en què els edificis romanen tancats al públic i als treballadors, i fins i tot atendre els ciutadans en dies festius".

Els sis regidors Oriol Lladó, José Téllez, Agnès Rotger, Laia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran va defensar durant el judici que obrir l’ajuntament va ser un acte polític i es van emparar en el dret de representació política.