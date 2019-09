11S 2019: Exigim l'alliberament dels exiliats i presos polítics!

El pròxim dimecres, 11 de setembre, es commemora com cada any la Diada Nacional de Catalunya. Una jornada històricament caracteritzada per la reivindicació i la defensa dels drets individuals i col·lectius. Enguany, a més, la Diada arriba poc abans que sigui publicada la sentència del judici als presos polítics independentistes, alguns dels quals fa gairebé dos anys que es troben en una presó preventiva totalment injustificable. Una situació sobre la qual s'ha pronunciat recentment el grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides, el qual ha demanat l'immediat alliberament dels presos i preses.

El missatge que ens continua arribant des de l'estat espanyol és ben clar, la unitat d'Espanya està per sobre de la democràcia. Ho vam poder comprovar amb les vergonyoses i brutals càrregues policials durant el referèndum de l'l d'octubre del 2017, amb la persecució i denúncia de centenars de participants en diverses mobilitzacions independentistes o a favor del dret a l'autodeterminació, i ho veiem actualment en l'existència de persones preses i exiliades en relació al referèndum defensat per la majoria de la població catalana.

Però aquesta ofensiva repressiva no s'ha donat només contra el moviment independentista, sinó que respon a l'intent de consolidar i refermar el règim sorgit de la constitució del 78. Al llarg dels darrers anys diversos músics, usuaris de xarxes socials, fotògrafs o artistes plàstics han estat censurats, forçats a l'exili i/o processats pel simple fet d'expressar les seves idees, en la majoria de casos contràries a la monarquia, a l'estat espanyol o al capitalisme. Per altra banda, activistes de sindicats i de moviments socials també han patit detencions, denúncies i empresonament per defensar els drets de tots i de totes.

És en aquest context que arriba la Diada Nacional de Catalunya d'enguany, i és en aquest context que volem reafirmar el nostre compromís en la defensa dels drets socials i les llibertats civils. També volem mostrar novament el nostre suport a l'exercici del dret a l'autodeterminació, imprescindible per a poder decidir el nostre futur. Per acabar, ens unim en un dia com avui per exigir la immediata posada en llibertat dels exiliats i presos polítics de l'estat espanyol.

Grups municipals signants:

Som Poble - ERC Junts pel Vendrell Pel Vendrell Primàries Catalunya Podem El Vendrell