La venda de samarretes de la Diada 2019 creix un 5% en relació a l'any passat

La venda de samarretes de la Diada 2019 – Objectiu Independència ha augmentat un 5% respecte de l’any passat, fet que l’entitat valora positivament perquè demostren que la societat catalana percep com a molt necessari col·laborar amb la compra de samarretes com a eina imprescindible de finançament de l’Assemblea per poder assumir i dur a terme els centenars d’actes que es duen a terme durant la resta de l’any.La xifra de busos reservats per assistir a la Diada es manté semblant a la de l’any passat, al voltant dels 450. Per contra, la xifra d’inscrits ha caigut un 25%, i se situa en 37.500. L’Assemblea interpreta aquesta aquest descens d’inscrits com una conseqüència al fet que aquest any no s’hagi organitzat cap “performance” i que, per tant, els assistents no veuen la necessitat d’inscriure-s’hi tot i que tenen la intenció d’anar-hi. Tot i això, l’entitat fa una crida que la gent s’hi inscrigui igualment, per garantir l’èxit de l’organització.Gràcies a la venda de samarretes i els ingressos que generen, l’Assemblea pot continuar treballant per la independència organitzant activitats arreu la resta de l’any. Un exemple, n’és la participació de l’Assemblea al festival polític d’Arendalsuka, a Arendal, a prop d’Oslo, del 12 al 16 d’agost. Es tracta d’un dels festivals polítics més importants de Noruega i un dels més rellevants dels països nòrdics. Durant el festival, s’han dut a terme xerrades i col·loquis de les organitzacions cíviques i polítiques més importants de Noruega i els països de la regió, tant de la societat civil com a nivell governamental.La presència de l’Assemblea Noruega, amb el seu propi estand, va servir per a proporcionar informació sobre la situació política a Catalunya, el judici al Tribunal Suprem, i la persecució dels drets civils i polítics a l'Estat espanyol i de la lluita per l'autodeterminació del poble de Catalunya en la fase actual. El públic s’hi va mostrar molt receptiu, en bona mesura gràcies a la poca informació que circula en aquell país en relació al cas català d'ençà del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i de la posterior onada de repressió per part de l’Estat espanyol.El festival ha permès a l’Assemblea establir contactes amb diversos agents locals per tractar el tema de la situació a Catalunya, i posar èmfasi en l'imminent veredicte al judici als presos polítics, i els pròxims passos a emprendre per consolidar el procés d'autodeterminació.