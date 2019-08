L'Assemblea Sobiranista de Mallorca acusa l'Estat espanyol de forçar les Illes Balears

ASM

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca acusa l'Estat espanyol de forçar les Illes Balears a endeutar-se, com a conseqüència de l'espoli fiscal de 4.200 milions d'euros que se'n van a Madrid cada any i no tornen. Aquesta sagnia econòmica és el que ens ha duit a la xifra estratosfèrica de 9.248 milions d'euros de deute autonòmic, ens condemna a uns serveis públics tercermundistes i ens obliga a auto-depredar-nos amb imposts locals.



El saqueig de les Balears, País Valencià i Catalunya, plasmat a les balances fiscals del Ministerio de Hacienda, és dilapidat sistemàticament per l'Estat espanyol, que ha assolit un deute històric del 99% del PIB, i per si no n'hi hagués prou, permet que comunitats autònomes com Madrid i Andalusia anunciïn rebaixes fiscals als seus territoris mentre aquí ens hem d'estrènyer el cinturó.



Aquest cercle viciós, típic de l'explotació colonial, ja fa tres segles que dura d'ençà que Mallorca va perdre la independència econòmica amb la invasió de Felipe V de Borbón el 1715. Actualment està fermat per un sistema de finançament opac i arbitrari, que l'Estat espanyol no té cap intenció de corregir, governi PP o PSOE, i que tampoc es compensarà mai amb un REB fantasmagòric que podem esperar d'asseguts.



Les sucursals colonials dels partits borbònics PP, Ciudadanos i Vox, per la seva banda, tenen més barra que esquena quan demanen comptes al Govern balear per l'endeutament, des del moment que són còmplices directes de l'espoli estructural a què ens sotmet Espanya.



Des de l'ASM instam els partits de país, Més i El Pi, a aixecar una veu de denúncia contra l'asfíxia econòmica que patim a mans de Madrid. Si la seva raó de ser és la defensa dels drets i el benestar de les Balears, és incomprensible que callin i atorguin davant la demagògia del trifatxito i la submissió de la presidenta Armengol.



Per acabar, advertim una vegada més que l'única manera d'eixugar el deute, i aconseguir que el fruit del nostre esforç productiu reverteixi en benefici dels ciutadans de Mallorca i les Balears, és comandar a ca nostra de bondeveres amb un estat propi lliure i independent