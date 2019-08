En defensa del territori

Els col· lectius ciutadans de Manacor contraris al projecte de Pla General recorden al batle Miquel Oliver que aquest inclou una operació urbanística amb privilegis per a la família Nadal

Demanen coherència a MÉS-Esquerra, després que la formació política ha manifestat que investigarà si hi ha hagut tracte de favor en la modificació dels amarraments concedida per Ports de les Illes Balears al tennista manacorí per encabir el seu iot

Els col· lectius ciutadans Assemblea Antipatriarcal, Dones de Llevant, Xítxeros amb Empenta, Ateneu Lo Tort i Endavant O san, amb el suport de diferents persones a títol individual denuncien la doble vara de mesurar del batle de Manacor, Miquel Oliver, i per extensió de la formació MÉS­Esquerra, que han manifestat la seva intenció d'esclarir si hi ha hagut tracte de favor per part de Ports de les Illes Balears a l'hora de concedir una modificació dels amarraments de Porto Cristo a Rafel Nadal per poder-hi encabir el seu nou iot de 24 metres d'eslora.

Les entitats volen recordar a Oliver i al seu grup polític que és a les seves mans aturar la tramitació del Pla General de Manacor, que inclou una requalificació urbanística als terrenys de Torreflorida, propietat de Goramendi sigla XXI (propietat de la família Nadal), Melchor Mascaró S.A., Francisca Suasi e Hijos i Invergrup Illes SL. Aquesta dubtosa operació urbanística converteix els terrenys classificats com a zona verda en urbanitzables i s'hi podran construir fins a 275 habitatges.

Es dóna el cas que els propietaris d'aquesta zona verda reclamaven a l'Ajuntament 17 milions d'euros, que el Jurat Provincial d'Expropiació va rebaixar en 14, fins que en sentència del 29 de novembre de 2017 el Tribunal Suprem va declarar que la zona de Torreflorida només val mig milió d'euros. L'Ajuntament de Manacor no té ara, per tant, l'excusa d'haver de retallar aquesta zona verda per fer front a una indemnització milionària, pel que els col· lectius no entenen de cap manera que l'actual equip de govern municipal vulgui mantenir la requalificació urbanística, si no és per, en efecte, privilegiar els propietaris dels terrenys i satisfer les seves expectatives de negoci.

Per tot això, demanen coherència a l'equip de govern de Miquel Oliver i sol· liciten que es modifiqui el projecte de Pla General de Manacor amb l'objectiu que aquest sigui un planejament per a tots els ciutadans i no el PGOU de l'especulació. El Pla General de Manacor es va aprovar inicialment el 2016 per part del PP, El Pi i AIPC, i és a les mans del nou equip de govern municipal tenir el coratge suficient per canviar aquelles operacions urbanístiques que no afavoreixen el conjunt dels ciutadans, sinó només els interessos d'uns pocs.