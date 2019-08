12 famílies impulsen un model de cohabitatge intergeneracional rehabilitant una masia del segle XIII a Castellar del Vallès

12 famílies han impulsat un model de cohabitatge intergeneracional rehabilitant una masia del segle XIII a Castellar del Vallès amb terrenys per fer cultiu ecològic. Aquest projecte, que comença per la compra de la masia, demana suport a la xarxa, mitjançant la campanya de Títols Participatius: ARRELEM CAN CARNER.

Cerquen un canvi de paradigma i manera de viure, on l’espai que volen crear va més enllà d’un habitatge on viure. Aposten per la dinamització d’iniciatives socials i comunitàries, el desenvolupament agroecològic, l’autoabastiment i la sostenibilitat mediambiental.

És un grup intergeneracional, amb famílies de tota mena: unitats familiars individuals i parelles amb fills i sense, que comparteixen filosofia i valors. Persones amb inquietuds, compromís, esperit crític i talents diversos, que aposten per viure en un món millor.

La finca de Can Carner on s’ubica el projecte consta de dos masies, les quals els primers vestigis daten del segle XIII. Un cop adquirida la finca, es començarà la rehabilitació que, a més de conservar els elements patrimonials més característics, incorporarà criteris d’eficiència energètica i bioconstrucció.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús està basat en un model alternatiu d’accés i tinença de l’habitatge, en el que la cooperativa esdevé la propietària i les persones sòcies disposen del dret d’ús sense limitacions temporals. L’habitatge es considera un bé d’us i mai d’especulació.

L’habitatge comptarà amb espais d’us privatiu i espais compartits: menjador, cuina, biblioteca, sales de treball/estudi, sala d’estar comuna i sala de cures. Els annexes a la masia es convertiran en tallers varis i s’aprofitaran els horts i terrenys agrícoles.

En aquesta etapa els esforços de les famílies sòcies estan centrats en assolir el finançament que permetrà desenvolupar el projecte. El dia 10 d’agost van iniciar una campanya de finançament que finalitzarà el 20 de Setembre, mitjançant la qual s’han emès 2000 Títols Participatius de 100€ cadascun, perquè les persones que vulguin donar suport a aquest tipus de projecte puguin col·laborar invertint-hi diners al 2% d’interès.

Per a la comunitat de Can Carner “La vida i la terra són el cor del nostre projecte”.