Habitatge

La Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme reclama l'aturada urgent del desnonament de la Merche i el Miguel

La Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme ha denunciat el greu impacte que tenen els desnonaments en la vida de les persones. Durant dues setmanes, la Xarxa ha acompanyat la Merche i en Miguel en l’ajornament de desnonament amb la intenció de trobar una alternativa al carrer. Ahir dilluns, l’assemblea es trobava per treballar en l’estratègia per frenar la tercera data de llançament prevista per dijous 25. Aquest matí, però, hem sabut que la nostra companya Merche s'ha intentat treure la vida.

La Merche i el Miguel van ser denunciats per la propietat després que durant uns mesos no poguessin fer front al lloguer. Això va originar un procés judicial que acabaria amb una data de desnonament per l'11 de juliol. Des de la Xarxa, a contrarellotge, es va assolir un ajornament d’una setmana que va repetir la intentiva el 17 de juliol. Aquest dijous passat, la comitiva judicial va assegurar, amb to amenaçant, que aquest proper dijous 25 vindrien "con todo para ejecutar el desahucio".

La Xarxa ha lamentat profundament que la situació hagi arribat al límit de poder costar una vida. Malgrat ara mateix es troba ingressada però amb pronòstic estable, exigim l’aturada del desnonament i la paralització total del procés judicial. Tanmateix, instem a les institucions i l’Ajuntament una intervenció en el cas per tal d’ajornar l’execució i poder garantir una recuperació de la Merche amb una posterior cerca d’alternatives en clau d’habitatge d’emergència social a més de la implantació de mesures urgents contra aquesta xacra.

Malgrat tot, si es confirma que el desnonament continua endavant, la Xarxa hi serà. "Amb més força i més determinació que mai a parar aquesta barbàrie contra la nostra gent".