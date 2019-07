La Plataforma Reobrint Rotonda Baix Gaià torna a les mobilitzacions

En data 19 de juliol de 2019 a les 18h la Plataforma Reobrint Rotonda Baix Gaià ha tornat a manifestar­se amb èxit contra l'abús i perjudici provocats pel bloqueig de la rotonda amb els "new jerseis". Han assistit 115 persones aproximadament des de diferents poblacions del Baix Gaià en un ambient molt animat per continuar la lluita amb determinació i força.

La Plataforma vol aprofitar el comunicat per remarcar que, tant en les declaracions de la Subdelegació del Govern com en la d'algun polític s'estan tergiversant els missatges i acords de la reunió d'Alcaldes del Baix Gaià, celebrada el dia 12 de juliol. En aquesta reunió es va acceptar per part de tots negociar, com la solució més encertada, la proposada per la Plataforma, per encàrrec dels transportistes de Tarragona, i , a més a més, es va insistir en demanar que durant la negociació de 2/3 mesos amb Abertis es retiressin els "new jerseis" per retornar la via als usuaris i pacificar el territori, que està molt indignat. Sembla ser que no s'aposta per aquesta proposta i simplement es garanteixen unes mesures de seguretat noves per evitar més morts i accidents, que, d'altra banda, han afavorit des de Fomento amb el clamorós nyap de la rotonda.