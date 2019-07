11S19

La Diada 2019-Objectiu Independència: omplir Barcelona a la tarda i apoderament ciutadà a l’espai Eines de País, al matí

Omplirà la gran Via de Barcelona, plaça Espanya i els cinc carrers adjacents, i traslladarà un missatge a favor de la unitat estratègica per assolir la independència. Durant el matí, hi haurà un espai, Eines de país, per conscienciar de l’apoderament ciutadà. Les inscripcions als 26 trams que conformaran la manifestació ja són oberts al web diada.assemblea.cat.

Convertir la Diada en una jornada encara més útil i necessària per avançar cap a la independència. Aquest és l’objectiu essencial de la Diada 2019 – Objectiu Independència. D’una banda, es durà terme una manifestació multitudinària durant la tarda, que omplirà la plaça Espanya i els carrers adjacents: Paral·lel, Creu Coberta, Tarragona, Maria Cristina i Gran Via. Una confluència de carrers en una plaça que segons la presidenta de l’Assembla, Elisenda Paluzie, “representa la pluralitat de l’independentisme” per posar-se d’acord per un objectiu comú: la independència. Gran via s’allargarà fins a passeig de Gràcia.La principal novetat d’enguany és un espai que s’habilitarà durant al matí, que s’anomenarà Espai Eines de País. Com indica el nou full de ruta de l’Assemblea, un dels pilars de treball és i serà la lluita noviolenta. Per això, l’espai Eines de País treballarà amb l’objectiu de potenciar la no-cooperació. “Volem que la gent s’apoderi, se senti protagonista i responsable; que sàpiga que la independència recau sobre la seva responsabilitat de poder fer alguna cosa”, ha dit Carla Soler i Pairó, secretària nacional de la Comissió de Mobilització.Aquest espai permetrà que la gent s’informi de les maneres que té per avançar cap a la independència, s’enforteixi i permeti recuperar espais de poder: com enfortir els sindicats nacionals, els col·legis professionals o es faci consumidor estratègic. També estarà acompanyat d’altres activitats com un cinefòrum de la noviolència.La manifestació es divideix en quatre grans àrees d’uns 6 trams cada una. En total, 26 trams que representen tot el territori i que faciliten l’organització. Com cada any, es demana que la gent s’hi inscrigui. De fet, Soler ha fet una petició perquè tothom ho faci, ja que “facilita molt la feina” organitzativa. Entre les novetats, aquest any s’ha facilitat la inscripció grupal, que és més àgil.Les primeres inscripcions al web diada.assemblea.cat han estat les de Mireia Boya i Ada Parellada. L’exdiputada de la CUP ha dit que no s’ha de renunciar mai als carrers, i que la desobediència institucional no hi serà si la gent no estira des dels carrers. “Quedant-nos a casa no contribuïm absolutament a res. Al contrari, hem de sortir al carrer per dir a les institucions i als polítics que facin el favor d’espavilar”, ha conclòs. Al seu torn, la cuinera Ada Parellada ha qualificat aquestes mobilitzacions com el “fonament” del moviment independentista. “Amb això mostrem al món que som molts, cada vegada més”.Paluzie vol que aquesta Diada serveixi perquè la gent “prengui consciència” i senti que ha fet alguna cosa “útil” per aconseguir la independència. I per aconseguir-ho, a més a més de la concentració de la tarda, ha valorat molt positivament la idea d’habilitar l’espai Eines de País. “Per aconseguir la independència efectiva algun dia, necessitem compensar les febleses”, ha dit, ja que amb la unitat estratègica no serà suficient. Per això, emplaça la ciutadania a guanyar “espais de sobirania”.Ha fet una crida a omplir el carrers a la tarda i omplir l’espai Eines de País durant el matí, per “enfortir el sindicalisme nacional, autònom i sobirà”, per exemple. En definitiva, donar eines “d’apoderament” a la ciutadania perquè les conegui i les apliqui.El vicepresident Pep Cruanyes s’ha referit a la resolució del grup de detencions arbitràries de les Nacions Unides. Ha dit que posa en evidència la situació de l’Estat espanyol i l’ha qualificat de “fet importantíssim” perquè planteja la il·legalitat dels empresonaments i les vulneracions de drets. A més, ha observat que la resolució obre la porta perquè s’investiguin tots aquests fets i aquestes vulneracions de manera independent.Per a Cruanyes, tot això demostra que finalment s’acabarà en un procés on es depuraran responsabilitats, i davant d’organismes internacionals, les resolucions no juguen amb campanyes de “criminalització” i “persecució” de l’independentisme, com sí que passa a l’Estat espanyol.