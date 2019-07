Debat estratègic

La CUP ultima la proposta política per encarar el nou cicle polític

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va iniciar el passat mes d’abril un debat intern per abordar les bases d’una nova proposta institucional en clau d’Unitat Popular i així dotar la formació d’una iniciativa política basada en l’autodeterminació i la disputa de la sobirania econòmica i popular, en un context d’estancament per part de l’independentisme majoritari i governamental i d’esgotament del cicle de lluites precedents. Aquest procés que culminarà a l’Assemblea Nacional del proper 14 de juliol a Celrà, pretén així renovar i rellençar la proposta política de la CUP.

El passat mes d’abril la CUP va aprovar en Consell Polític el document estratègic on es dibuixaven les bases per articular una nova proposta política que partís de la pròpia iniciativa de la formació però que alhora, pogués esdevenir una nova plataforma política creada ad hoc per la propera legislatura. Aquesta proposta s’articularia amb el projecte municipalista i amb el conjunt del moviment popular i a més, tindria com a objectiu recollir el màxim de suports i sensibilitats polítiques per tal d’establir un full de ruta orientat a superar els límits institucionals i constitucionals, on la defensa dels drets civils, socials, polítics i laborals establirien la porta d’entrada a un programa polític més profund de transformació social i construcció nacional.

Després de l’aprovació d’aquests acords, els anticapitalistes van obrir un procés participatiu per tal de socialitzar al màxim el debat entre la militància i acotar els objectius des del treball col·lectiu i assembleari. Per aquest motiu, a partir de les eleccions municipals i europees del 26 de maig, s’han iniciat dues rondes d’assemblees territorials, amb participació del Secretariat Nacional i del Grup Parlamentari de la CUP Crida Constituent, amb la finalitat de detectar els consensos i disensos, fer una anàlisi contextual conjunta i definir les propostes tàctico-estratègiques de la formació, a partir de l’aprenentatge fet en la darrera dècada fruït del procés d’autodeterminació i de les lluites sorgides com a resposta a la crisi sistèmica.

Aquest procés intern finalitzarà amb la celebració d’una Assemblea Nacional, el 14 de juliol a Celrà, i amb la posterior aprovació i ratificació de la ponència base, el 28 de juliol.

Metodologia Assemblea Nacional

L’Assemblea Nacional de Celrà constarà de dues parts diferenciades: una primera, organitzativa, on es debatrà, s’aprovarà i es ratificarà una ponència exclusivament organitzativa (l’útlima Assemblea Nacional Organitzativa es va celebrar l’any 2015, a Castelló). La segona, tàctico-estratègica, s’abordarà mitjançant diferents grups de debat entre la militància. La ponència base tàctico-estratègica no es votarà en aquell mateix moment, sinó que es farà en un procés de votació i ratificació posterior.

Calendari