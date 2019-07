La CUP de Pedreguer s'oposa als sous que que el govern municipal de Compromís sha autoassignat per massa elevats

La CUP de Pedreguer s'ha oposat als sous dels càrrecs polítics que el govern de Compromís s’ha autoassignat, proposant-ho i aprovant-ho en solitari, sense ni tan sols haver exposat la proposta en el seu programa electoral. No només entenem que les retribucions són massa elevades, sinó que no hi ha un criteri objectiu per assignar unes dedicacions o unes altres a cada regidora. Podem entendre que, segons contextos determinats, es puga discutir si en són necessàries més o menys, o si s’han de posar a una regidoria o a una altra. Però la qüestió és que amb el govern de la passada legislatura ja es van augmentar significativament les dedicacions respecte al que havien sigut les legislatures anteriors, i ara s’ha aprovat un

augment encara major.

La proposta presentada i aprovada pel govern de Compromís consisteix en mantenir la dedicació exclusiva a l’Alcalde amb un salari anual de 40.506,90 €, una nova dedicació exclusiva per al regidor de Serveis Municipals i Esports amb una retribució de 32.405,52 € anuals, altra dedicació del 60% per al nou regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura i Aigua per 19.443,31 € a l’any i altres tres dedicacions parcials del 30% a 9.721,66 € anuals cadascuna. El seté regidor no tindrà dedicació i cobrarà per les assistències.

De la mateixa manera, entén la CUP que les retribucions també deurien estar lligades, com no pot ser d’una altra manera, a les delegacions que assumisca cadascú, a la feina que faça cada regidor, i sorprèn, per exemple, que l’alcalde assumisca esta legislatura tres delegacions menys que l’anterior i que això no tinga cap conseqüència en el sou que rep, tal i com ja els vam dir al plenari.

La proposta del govern implica doblar les retribucions, passant dels 63.964,32 € del final de la legislatura passada als 121.520,71 € actuals. O augmentar-la més d’un 70% respecte a l’any 2016, l’anualitat amb major nombre de dedicacions de la passada legislatura (70.436,94 €). Com es pot veure al quadre de baix, l’evolució de les dedicacions no segueix cap criteri, i augmenta considerablement des de 2016 amb el govern de Compromís.