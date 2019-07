lluita institucional

La CUP Alcover considera que els pressupostos participatius de l’equip de govern són una presa de pèl

La baixa participació amb un total de 233 vots emesos de més de 4.000 alcoverenques majors de 16 anys amb dret a vot, mostra -a criteri de la formació- que el procediment necessita una autocrítica seriosa per part de l’equip de govern

La CUP considera que malgrat les esmenes i millores plantejades de manera reiterada a l’equip de govern per a incrementar la participació popular en els pressupostos participatius aquestes han estat sistemàticament menystingudes. Per això, considera que el resultat de les votacions demostren l’escàs interès en promocionar la implicació del veïnat en els assumptes municipals que només ha obtingut 233 vots en 16 projectes, fent que la creació del pati de l’Escola Mare de Déu del Remei hagi estat la guanyadora amb 94 vots.

“Aquests resultats haurien de fer reflexionar l’equip de govern sobre quina política de participació pretenen, o en tot cas obligar-se a una reflexió profunda de quina és la implicació que promouen”, ha assenyalat Marc Caparó, regidor de la formació. Per a la CUP, l’accessibilitat en el sistema de votacions és bàsica i per això considera incomprensible que les votacions es facin en un únic punt i que el mecanisme de participació es restringeixi a la votació presencial.

“Fa més de cinc anys que es troba implantada l’administració electrònica i el veïnat té el dret a relacionar-se telemàticament amb el seu ajuntament però en el cas d’un procediment de participació on es decideix la destinació de 18.000 aquesta no es pot fer per internet”, ha criticat Caparó que considera que existeix una deixadesa per part de l’equip de govern en la gestió d’aquest procediment de participació.

La instal·lació de més punts de votació descentralitzant la recollida de vots, la possibilitat de fer les votacions per internet, ampliar el contingut dels projectes més enllà de la “millora i manteniment de l’espai públic”, tenint en compte que més de la meitat de projectes són urbanístics, són algunes de les propostes de la CUP per a millorar aquesta proposta de pressupostos participatius.

Per això, Caparó ha insistit que “sembla una broma que es diguin participatius uns pressupostos per a 16 projectes de millora de l’espai públic, quan en realitat no és un procediment on el veïnat pugui dir la seva sobre la confecció dels pressupostos municipals amb la implicació en gairebé totes les partides i quan no arribem a un 6% del total de participació del veïnat”.