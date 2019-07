La Confederació Intersindical es reuneix amb Unidas Podemos

Intersindical ha proposat la necessitat de la conformació, de manera immediata, d'un govern que serveixi per defensar els interessos dels treballadors i de la majoria de la població. En aquest sentit, el sindicat considera que no hi ha temps a perdre i que la repetició de les eleccions no és la solució per als problemes que té presents la nostra societat i el gruix de la població bo i garantint llurs drets socials, laborals i econòmics.

Una representació de la Confederació Intersindical s'ha reunit amb el grup parlamentari d'Unidas Podemos - Izquierda Unida al Congrés de Madrid. La trobada, en què han participat per part del partit Rafa Mayoral, Yolanda Díaz i Enrique Santiago, ha servit per analitzar la situació política actual, traslladar les propostes del sindicat en matèria laboral i social i per establir un canal de comunicació fluït entre totes dues organitzacions.

Per a la Intersindical les prioritats en els propers quatre anys passen per donar una resposta urgent a la situació de precarietat (laboral, residencial, energètica) que pateix una majoria social molt important, per la qual cosa urgeix prendre mesures ràpides que no poden esperar pus. En aquest sentit, hom considera necessari derogar les reformes laborals de 2010 i 2012; augmentar l’SMI; prioritzar un augment dels salaris en tots els àmbits privats i públics; combatre l'economia submergida que caracteritza el mercat laboral en determinats sectors i territoris; acabar amb la bretxa salarial; acabar amb la discriminació que hi ha al món laboral en funció del sexe, edat, procedència o orientació sexual; potenciar els serveis públics, de titularitat pública (educació, sanitat, serveis socials, transport); rescatar serveis públics privatitzats; acabar amb la precarietat laboral del sector públic, donant resposta als milers d’interins que han de menester que s'activin les mesures per a la consolidació en els seus llocs de feina; derogar les reformes de les pensions de 2011 i 2013 (que afecten a l'edat de retir, factor de sostenibilitat, anys per al còmput...); augmentar les pensions per acabar amb la precarietat que pateixen molts de pensionistes i establir una renda bàsica.

El Sindicat també ha parlat, des de la seva visió i feina sociopolítica, de la necessitat de derogar la Llei Mordassa i totes les normatives legals que restringeixen els drets individuals i col·lectius; la implementació de recursos i mesures per acabar amb la violència de gènere i l'aplicació, avaluació i desenvolupament de la Llei d'Igualtat; l'establiment d'una reforma fiscal progressiva; la declaració de l'emergència climàtica; una política en matèria d'habitatge que serveixi per resoldre els problemes residencials i potenciar l'habitatge socials i unes polítiques migratòries per acollir les persones que demanen refugi i el tancament dels CIES. També ha proposat la necessitat de noves lleis educatives que siguin negociades amb el conjunt de la comunitat educativa fora exclusions.

A més, Intersindical ha comunicat en aquest grup polític la necessitat de reformar la legislació laboral per garantir una veritable pluralitat sindical ja que l'actual legislació potencia el bisindicalisme.

Han coincidit en la necessitat de l'organització i la mobilització social com un instrument per poder avançar en les polítiques socials, laborals i econòmiques i per a la consolidació d'un veritable canvi social. En aquest sentit es valora positivament la construcció d'espais unitaris plurals per reivindicar els drets dels treballadors i de la gent.

Finalment, s'ha acordat mantenir contactes periòdics per fer un seguiment de les iniciatives parlamentàries i de les propostes que vagin sorgint en els propers mesos.