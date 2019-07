PER LA REPÚBLICA

L'AMI: "l’independentisme està més viu i fort que mai"

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha celebrat avui al Temple Romà de Vic el darrer Consell Directiu d’aquest mandat i el primer després de les eleccions municipals del 26 de maig. Entre altres temes, s’ha presentat un informe sobre les majories independentistes als nous consistoris catalans, del qual se’n desprèn que un total de 65 municipis podrien entrar a l’AMI, mentre que 34 en podrien sortir.

Al Consell Directiu també s’ha valorat la campanya Regidor per la República que va engegar l’AMI perquè els càrrecs electes escollits a les passades eleccions municipals prometessin el seu càrrec utilitzant una fórmula que els comprometia en continuar treballant per a la República Catalana. Segons ha explicat el president, Josep M. Cervera, “estem acabant de recollir tota la informació. Actualment tenim la de 500 municipis i estem per sobre dels 2.500 regidors que van utilitzar la fórmula de l’AMI”. Tot fa pensar que el resultat serà molt semblant al de la campanya del 2015, Regidor per la Independència, a la que s’hi van acollir més de 4.200 regidors. Cervera ha assegurat que “es confirma que, a diferència del que a alguns els agradaria, l’independentisme està més viu i fort que mai. Hi ha més regidors independentistes ara que el 2015”.

La sessió d’avui ha servit per acomiadar alguns membres de l’executiva i directiva que deixaran de formar-ne part, un total de 15, entre ells càrrecs com la secretaria, la tresoreria i dues vicepresidències. La renovació es farà factible en la propera assemblea general que està prevista pel proper 27 de setembre a Manresa. El president de l’AMI ha entregat un petit obsequi (un llaç groc de pell) als alcaldes que han plegat i els ha agraït la feina feta i el seu compromís.