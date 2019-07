IV Cicle de cinema a la fresca en valencià a Elx

Arriba l'estiu i oferim una nova proposta per al temps de lleure. Així, per quart any consecutiu, torna una nova cita amb el cinema en valencià sota l'impuls i la coordinació d'El Tempir. La tria de films d'enguany cerca que les famílies puguen passar juntes una bona estona d'entreteniment durant les nits caloroses d'aquest mes. Per això, l'Ajuntament d'Elx, la Universitat Miguel Hernàndez. l'Associació de Veïns del Raval i El Tempir organitzen conjuntament el IV Cicle de cinema a la fresca en valencià, que tindrà lloc els dissabtes 20 i 27 de juliol, a partir de les 22 h, a la plaça del Raval d'Elx. El Tempir aposta per una oferta cultural estiuenca ben atractiva que afavorisca el consum del cinema en valencià i completa així la programació cultural d'aquest temps estival. Cal recordar que l'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament.

Calendari de sessions

20 de juliol

Bèsties fantàstiques i on trobar-les

és un film dirigit per David Yates i escrit per J. K. Rowling, la cèlebre autora de la saga de Harry Potter. Es tracta d'una preqüela harrypottiana, la primera de cinc llargmetratges, que té com a escenari la ciutat de Nova York dels anys 20. Narra les aventures de Newt Scamander ala gran urbs novaiorquesa quan decideix assistir al Congrés de Màgia dels Estats Units.