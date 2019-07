Turisme Massiu

Acció pel decreixement turístic: ‘No li diguis a ningú que has estat a Barcelona’

La Favb farà aquest dimarts 30 de juliol una acció pel decreixement turístic en resposta a l’anunci de la plataforma empresarial Barcelona Global de promoure encara més el turisme a Barcelona. La intenció és transmetre amb ironia el sentiment del moviment veïnal, que considera que el gran nombre de visitants que rep la ciutat ja fa temps que no és sostenible.



L’acció No li diguis a ningú que has estat a Barcelona es farà a les 11:00 hores al carrer Marina davant del Portal del Naixement de la Sagrada Família i està destinada als turistes que ens visiten. Repartirem octavetes informatives en castellà i anglès, donarem a conèixer un document en el qual analitzem aquest fenomen i reclamem mesures concretes per posar-li fre, i difondrem vídeos animant els turistes a fer com els pirates, és a dir, amagar el tresor perquè ningú més el trobi:



“Don't tell anyone that you have been on holiday in Barcelona. Barcelona is a treasure and, like any great treasure, must remain hidden”.



“Because, they will steal the city from us and it will stop being attractive for you and liveable for us”.



“No digas a nadie que has estado de vacaciones en Barcelona. Si para ti Barcelona es un tesoro, tienes que esconder el mapa del tesoro”.



“Si no, nos robarán la ciudad y ésta dejará de ser atractiva para vosotros y vivible para nosotros”.