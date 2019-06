USTEC·STEs defensa els 28 directors assenyalats pel Sindicat Professional de la Policia espanyola

USTEC·STEs ha recordat que en aquell cap de setmana totes les direccions resten exonerades de cap responsabilitat perquè la Consellera Ponsatí, dies abans, va signar una resolució per la qual va avocar les competències dels responsables dels centres. L’avocació és un mecanisme de dret administratiu segons el qual es trasllada l’exercici d’una competència per resoldre un afer concret, des d’un òrgan inferior cap a un altre de superior. Això vol dir que, ni que haguessin volgut tancar els centres haurien pogut, perquè cap director de cap centre de Catalunya tenia la potestat d’obrir-lo o tancar-lo. Des d’aquest principi, l’acusació del SPP no té cap fonament jurídic, sinó que persegueix la intimidació del professorat, d’acord amb una estratègia que connecta amb les acusacions falses d’adoctrinament que es van produir durant les setmanes posteriors al primer d’octubre de 2017.

El sindicat entén que, amb actuacions com aquestes, el SPP actua de manera deshonesta contra la comunitat educativa catalana, amb una intencionalitat política partidista, i no pas en defensa dels seus associats, sinó per encobrir els lamentables actes comesos per bona part dels seus afiliats, causants de més d’un miler de ferits, i d'importants destrosses materials i morals als centres educatius de Catalunya. La comunitat educativa només vol sentir d’aquesta entitat una disculpa per part dels responsables d’una brutalitat policial que no s’oblidarà mai.

A més, com a sindicat, considera intolerable que el SPP mai no hagi censurat episodis lamentables com l’”A por ellos” que incitaven a la violència contra societat civil desarmada, i que va en contra del més elemental principi deontològic.

Per contra, USTEC·STEs, que mai no avala ni avalarà comportaments de qualsevol afiliat que siguin contraris als principis dels drets humans o actuacions violentes contra qualsevol persona, vol expressar el seu suport i solidaritat amb els directors i directores acusats sense cap fonament, i vol agrair a totes les direccions de Catalunya que obren regularment els seus centres a totes les manifestacions culturals, socials i cíviques i de la comunitat educativa. Al cap i a la fi, escoles i instituts públics són al servei de la societat.