Municipals 2019

La CUP Tàrrega aposta per a consensuar un programa de govern amb ERC-MES

Celebren, i molt, que el poble de Tàrrega hagi barrat el pas institucional a les tres forces de dreta i espanyolistes per excel·lència, les quals han quedat lluny de poder aconseguir cap representant

L'assemblea local de la CUP de Tàrrega ha fet públiques les valoracions polítiques de les eleccions municipals del 26 de maig. En primer lloc, han expressat la seva satisfacció pels resultats electorals de la formació: han mantingut els tres regidors i han obtingut 1.128 vots. Certament, els hauria agradat augmentar en nombre de vots i regidors, però posen en valor els resultats obtinguts. "Un cop més, gràcies als 1.128 votants que ho van fer possible! Agraïm, doncs, la seva confiança; creiem que han valorat positivament tota la feina feta liderant l'oposició i la incorporació de noves persones al nostre projecte", ha remarcat la formació.

En segon lloc, apunta que la seva postura sempre ha estat clara i diàfana en el sentit de propiciar un canvi a la nostra ciutat. Un canvi per afavorir un nou govern d'esquerres i progressista. "Una postura fixada amb anterioritat a les eleccions va ser la de crear una agrupació d’electors, oberta, amb impuls, amb força, que malauradament no va reeixir, amb la finalitat d'unir esforços amb ERC-MES i altres actors autodeterministes. Preteníem deixar enrere les sigles i els interessos de partit i treballar conjuntament per la nostra ciutat", han assenyalat.

Un cop passades les eleccions municipals, a la ciutat la força més votada continua essent Junts per Tàrrega amb 7 electes, seguida d'ERC-MES, amb 5, la CUP amb 3 i el PSC amb 2. A tots ells, i especialment a Junts per Tàrrega, els feliciten pels resultats. Lamenta també que el Comú de Tàrrega s’hagi quedat a les portes de tenir un representant a l’Ajuntament. D’altra banda, celebren, i molt, que el poble de Tàrrega hagi barrat el pas institucional a les tres forces de dreta i espanyolistes per excel·lència, les quals han quedat lluny de poder aconseguir cap representant.

En tercer lloc, la lectura dels resultats és que les forces progressistes tenien la possibilitat de sumar, i precisament per això, pel convenciment de la nostra aposta pel canvi i perquè no hi renunciaran, vam rebutjar rotundament l'oferiment que se'ls va fer des de Junts per Tàrrega per entrar a govern amb la seva formació.

En quart lloc, volen fer públic que han posat fil a l'agulla per a consensuar un programa de govern amb ERC-MES. Consideren que la situació actual demana altura de mires i que la força d’esquerres més votada ha d'entomar aquest repte.

D'altra banda constaten que s'està utilitzant l'Ajuntament de Tàrrega com a moneda de canvi pel control del Consell Comarcal de l'Urgell. Davant d'això, insisteixen que no és hora de partidismes ni d'interessos personals i que tothom ha estar a l'altura de la situació i per això insten el PSC de Tàrrega a no bloquejar aquesta possibilitat de canvi que se'ls ofereix a la nostra ciutat.

Finalment, des de l'AL de la CUP de Tàrrega volen reiterar públicament el seu compromís amb la gent de la ciutat de Tàrrega i els pobles del municipi i reafirmen un cop més la lluita per la República Catalana i la feina municipalista de base, un dels puntals que dona sentit a la nostra formació i el principal motiu pel qual la CUP de Tàrrega va néixer. "Seguim amb la voluntat de fer política des de la ciutadania i de manera horitzontal treballant per un nou país des dels municipis", puntualitza la formació.