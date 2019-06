La CUP Pedreguer denuncia "les exagerades i totalment injustificades retribucions" per participar en una reunió del Consorci d'Aigües de la Marina Alta

El passat dilluns 10 de juny es va realitzar l'última reunió del Consorci d'Aigües de la Marina Alta, tant de la Junta General com de la Comissió Permanent.

Com ja venin denunciant la CUP Pedreguer des del principi de la legislatura, una de les poques activitats que realitza este organisme és pagar unes retribucions als polítics assistents que són, des del seu punt de vista, "exagerades i totalment injustificades. Retribucions de 300 € en cas de la Junta General i als 200 € per a la Comissió Permanent".

Unes retribucions que semblen encara més injustificables per a la formació en el cas de la convocatòria del dilluns passat, on l'únic punt de l'ordre del dia era l'aprovació de l'acta anterior d'ambdós òrgans, per a la qual cosa es va necessitar menys d'un minut. Així doncs els assistents a la reunió van rebre 500 € per repassar dues actes i aprovar-les en menys d'un minut!

La CUP de Pedreguer exigeix eliminar les abusives retribucions del Consorci d'Aigües de la Marina Alta i han anunciat que, de la mateixa manera que ho van fer en l'anterior ocasió, el regidor del nostre grup municipal, que va assistir a la reunió del Consorci com a suplent.