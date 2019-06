Lluita institucional

La CUP critica que el Govern actuï com a agent immobiliari per ajudar la Caixa

La diputada de la CUP Crida Constituent, Natàlia Sánchez, ha preguntat al president de la Generalitat Quim Torra durant la sessió de control d’avui al ple del Parlament, sobre la possibilitat de que l’Institut Català del Sòl (INCASOL) estigués ultimant un acord de compra dels terrenys on volen ubicar el recinte de casinos Hard Rock, per un valor de 120 milions d’euros, després que la plataforma ciutadana Aturem el BCN World ho denunciés a través d’un comunicat públic. Tot i que Quim Torra ha assegurat que els terrenys no es comprarien amb diners públics, no ha aclarit com es farà la transacció.

En aquest sentit, la formació ha criticat que el model turístic pel qual treballa el govern de la Generalitat sigui “el de la precarietat laboral i el del de fer negoci amb el joc”. Per altra banda, Sánchez ha retret al Govern que si en quasi 30 anys, la Caixa no ha desenvolupat l'interès general que va habilitar l'expropiació forçosa de terrenys, “el més lògic seria que es retornés el terreny, i no pagar a la Caixa 120 milions d’euros públics”. La CUP-CC també ha traslladat al ple la necessitat d’evitar l’execució de compra dels terrenys per part d’INCASOL i de revertir la rebaixa dels impostos al joc previstes del 55% al 10%.

Per altra banda, la CUP-CC ja va entrar a registre una sol·licitud d’informació per posar llum a aquest tema i ha demanat la compareixença a la comissió de Territori de Lluís Salvadó, ex secretari d’Hisenda.