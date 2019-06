Municipals 2019

La Crida per Sabadell donarà els seus vots per investir Juli Fernàndez amb l’objectiu d’evitar un retorn al passat

La Crida per Sabadell donarà els seus vots per investir Juli Fernàndez amb l?objectiu d?evitar un retorn al passat

Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig no permeten la possibilitat de conformar un govern d’esquerres i de transformació amb una clara majoria. Així i tot, els resultats sí que permeten evitar que l’herència del bustisme torni a impregnar l’administració amb les seves males pràctiques.

La ciutat no pot tornar a la foscor dels setze anys de bustisme, i la Marta Farrés n’és hereva directa: va formar govern durant onze anys amb Manuel Bustos al capdavant, i amb càrrecs de gran responsabilitat. Per posar un exemple, era Tinenta d’alcalde d’Espai Públic quan es va iniciar la tramitació d’un contracte tan irregular com el de l’empresa de gestió de residus i neteja viària (SMATSA).

La Crida per Sabadell es compromet a fer el que estigui a les nostres mans per evitar que PSC de la corrupció i del 155 torni a instal·lar-se a l’Ajuntament. Per tant, el proper 15 de juny donarà els seus vots a Juli Fernàndez (ERC) al Ple d’Investidura. Insta també a totes les forces compromeses amb la democràcia i amb la lluita contra la corrupció a que facin el mateix.