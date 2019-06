Llengua i repressió

L'OCB denuncia un nou cas de discriminació lingüística per part de la Guàrdia Civil

L'entitat de les Illes ha emès un comunicat després de l'enèssima agressió per motius lingüístics per part de forces d'ocupació a les Balears. Una treballadora d'una empresa que opera a l'aeroport de Palma, amb el nom P.R.R., ha denunciat que ha estat víctima d'una discriminació per raó de llengua per part d'un agent de la Guàrdia Civil. La víctima ha estat vexada i ha hagut de sentir els comentaris de "O me hablas en español o no pasas."

La denunciant, que diu haver sentit "molt de neguit i desampar", segons indica el Diari Balears ha presentat la corresponent denuncia davant l'Administració de Justícia, en la qual explica els fets ocorreguts aquest passat dimarts 25 de juny al matí.

1. L'OCB exigeix una investigació a fons d'aquest incident que, en cas de confirmar-se, constituiria un gravíssim cas de discriminació d'un ciutadà per part d'un membre de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per raó de llengua. Per tot això reclama a la Delegada del Govern espanyol a les Illes Balears que insti davant del Director General de la Guàrdia Civil l'exercici de la potestat disciplinària per a la sanció que pugui correspondre en els termes de Llei orgànica 12/2007, de 22 d'octubre, del règim disciplinari de la Guàrdia Civil.

2. L'OCB recorda que, d'acord amb la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, constitueix un principi bàsic de la seva actuació «exercir la seva funció amb absolut respecte a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic» (art. 5.1.a) i «actuar, en el compliment de les seves funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense cap discriminació» (art. 5.1.b), entre d'altres, per raons ideològiques. I pel que fa a les seves relacions amb els administrats, en l'exercici de la seva actuació professional han d'impedir «qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria» (art. 5.2.a), i «observar en tot moment un tracte correcte i acurat en les seves relacions amb els ciutadans» (art. 5.2.b).

3. En aquest sentit, segons la Llei orgànica 11/2007, de 22 d'octubre, reguladora dels drets i deures dels membres de la Guàrdia Civil, els seus membres hauran d'actuar «amb absoluta neutralitat (...), respectant els principis d'imparcialitat i no discriminació», entre d'altres motius, per raó de llengua (art. 18.2). I constitueix una falta molt greu, sempre que no sigui fins i tot delicte, «tota actuació que suposi una discriminació o assetjament» per raó, entre d'altres motius, de llengua, segons la Llei orgànica 12/2007, de 22 d'octubre, del règim disciplinari de la Guàrdia Civil.

4. L'OCB exhorta a la Delegada del Govern espanyol a les Illes Balears que de manera inajornable prengui les mesures necessàries per acabar amb els incidents per raó de llengua protagonitzats per membres de les forces i cossos de seguretat estatals (en aquest cas, de la Guàrdia Civil), que vulneren el dret dels ciutadans d'aquestes illes a expressar-se en la llengua de la seva elecció en les comunicacions amb l'Administració de l'Estat (art. 4.2 de l'Estatut d'Autonomia: «ningú no podrà ser discriminat per causa de l'idioma»).

5. L'OCB demanarà una reunió amb el nou Cap Coronell de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, Alejandro Hernández Mosquera, i una amb el nou Cap Superior de la Policia Nacional de les Illes Balears, Gonzalo Espino Cruz.

6. L'OCB insta la presidenta del Govern, Francina Armengol, a pronunciar-se sobre aquest incident i a sortir en defensa de tots els ciutadans de les Illes Balears víctimes de casos de discriminació lingüística, especialment greus quan són perpetrats per part de membres de les forces i cossos de seguretat.

7. En darrer terme, l'OCB anima la ciutadania a no defallir i a fer valer els seus drets lingüístics en tots els àmbits de la vida quotidiana —i a denunciar sense temor els casos de conculcació del seu exercici—, perquè la millor manera de mantenir la llengua viva i vigorosa és fer-la servir.

Palma, 27 de juny de 2019