L’enverinada herència Bustos

Isidre Soler (Crida per Sabadell)

Els resultats de les eleccions municipals del passat diumenge 26 ens han donat més d’una sorpresa. A Sabadell el vot es va polaritzar entre les opcions del PSC i d’ERC en clau unionista i sobiranista, com si s’haguessin celebrat unes eleccions generals o al Parlament de Catalunya i, en aquest context, les polítiques municipals, la realitat de cada candidatura i la trajectòria de cada candidat o candidata van quedar relegades.

Aquesta polarització del vot va provocar una de les principals sorpreses de la jornada electoral, amb un ampli suport al PSC i 10 regidors que ni la pròpia formació preveia. Un suport obtingut en part gràcies també a la desmemòria de qui és realitat el PSC de Sabadell i la seva cap de llista Marta Farrés.

El PSC de Sabadell és, avui per avui, la continuïtat del PSC de Manuel Bustos. La corrupció no va ser només una cosa de l’entorn personal de l’exalcalde, sinó que estava instal·lada en el si del partit. En 6 anys des de l’esclat del cas Mercuri el PSC no han demanat mai disculpes pel dany irreparable que han infringit a la ciutat, ni tampoc internament han fet net de totes les persones que van avalar, recolzar i aplaudir les corrupteles del bustisme.

Marta Farrés encarna l’herència de l’etapa de Manuel Bustos perquè n’és part. Ella va entrar a formar part dels successius governs Bustos el Ple de maig de 2004 substituint el regidor Jose Asensio que havia dimitit, ocupant al llarg d’onze anys diverses responsabilitats com a Tinenta d’alcalde: Joventut, Igualtat, Participació, Relacions ciutadanes, Habitatge, Espai Públic, etc.

Durant el seu mandat com Tinenta d’alcalde d’Espai Públic va iniciar-se la tramitació de l’actual concessió del Servei de recollida de residus i neteja viària que finalment va ser adjudicat a l’empresa Smatsa i que es troba sota investigació judicial. Marta Farrés va ser beneficiària el novembre de 2010 d’un viatge a Melilla pagat per aquesta empresa concessionària, junt amb Eugenio Díaz el gerent d’Smatsa, i altres regidores i tècnics municipals.

Uns fets provats que formen part de la peça 28 del cas Mercuri, pels quals Marta Farrés haurà d’anar a declarar amb tota probabilitat. Aquesta peça investiga les irregularitats presumptament comeses pel govern del PSC en la concessió del Servei de neteja viària i recollida de residus, motiu pel qual estan imputades una vintena de persones, entre elles Manuel i Paco Bustos, regidors del PSC, tècnics municipals i responsables d’Smatsa.

Tot i que ara algunes veus proclamen, sense revelar les motivacions, que cal passar pàgina del cas Mercuri, malauradament la ciutat tindrà la ferida oberta fins que no hagi conclòs el darrer judici i s’hagin depurat totes les responsabilitats. Pesi a qui pesi avui el sumari està més que viu: 13 peces resten obertes, 5 de les quals amb la instrucció finalitzada i pendents de judici i 8 peces es troben encara en fase d’instrucció, amb possibilitats que augmentin el nombre de persones imputades pels presumptes delictes comesos.

Marta Farrés ha rebut una herència enverinada que la personalitza com el retorn al passat. Una realitat que implica que a pesar dels bons resultats electorals obtinguts les opcions perquè pugui formar govern tenen més ombres que clars.

L’allargada herència Bustos no només limita les possibilitats del PSC, sinó que condiciona qualsevol altra força política a l’hora d’establir possibles acords. Qui pretengui un acord amb el PSC haurà d’assumir també part d’aquesta herència i les conseqüències polítiques d’afavorir el retorn al govern de la Plaça Sant Roc de qui encarna un passat nefast per Sabadell, que voldríem que ni mai no hagués existit, ni que encara formés part del present.

Isidre Soler

Crida per Sabadell

Sabadell, 3 de juny de 2019