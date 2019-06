Municipals 2019

Guanyem i ERC critiquen la deixadesa de funcions del govern local del PSC i anuncien que complica les negociacions

La coalició de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana-Avancem-MES ha enviat avui una carta dirigida al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, denunciant la situació de desprotecció de famílies de Badalona. Aquestes famílies van ser desnonades fa una setmana i, davant la negativa de l'Ajuntament de Badalona negociar ni oferir una alternativa d'urgència, s'han vist obligades a acampar davant l'Oficina Local d'Habitatge, situada al Pavelló Olímpic de la ciutat. L'acampada ja dura més d'una setmana i es va produir davant l'incompliment per part del govern local en mans del PSC d'una promesa preelectoral d'un habitatge d'urgència.

Aquesta preocupant desatenció, segons la missiva, "provoca vulnerabilitat i desprotecció a tots els membres de les famílies però en especial als menors d'edat que també es troben en aquesta situació". Per això mateix la denúncia també es dirigeix a l'adjunta al Síndic per la defensa dels drets a la Infància, M. Jesús Larios. "Demanem al Síndic actuï en defensa d'aquestes famílies, i demani a l'administració competent quins mecanismes d'emergència s'han establert, i quins hi ha previstos fins que entri en vigor el SAREL (servei d'allotjament residencial d'urgència) que vam aprovar al darrer Ple municipal de Badalona el passat mes de maig", acaba la denúncia signada per Dolors Sabater i Oriol Lladó, número u i dos respectivament de la coalició entre Guanyem Badalona en Comú i ERC. "Som coneixedors de la manca d'habitatge públic, però mai en 3 anys del nostre govern s'han deixat infants desprotegits al carrer. Quan hi han menors, l'administració ha d'activar tots els mecanismes d'urgència extraordinaris que tingui al seu abast", ha declarat Sabater.

Deixadesa de funcions del govern del PSC

La coalició entre Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana-Avancem-Més han aprofitat per denunciar que aquesta situació esdevé una desatenció més d'un seguit que s'estan produint per part del govern en funcions del govern del PSC a la ciutat. Govern en minoria, recordem, produït per la moció de censura de fa un any amb PP i Cs. Segons Sabater i Lladó, el govern en funcions està desatenent les prioritats més bàsiques de la ciutat. A més de la crisi habitacional abans esmentada, han fet referència a urgències en matèria d'educació i convivència.

El govern actual s’ha negat reiteradament a convocar el Consell Escolar Extraordinari que la comunitat educativa reclama des de fa més de dos mesos, i que en no fer-se ha deixat en suspens la informació sobre planificació educativa, estat de les gestions per a la construcció dels centres pendents i resolució de les urgències plantejades a la zona 6 (Casagemes, Canyadó i Manresà) després del període de preinscripció. En aquest sentit recorden la reivindicació d’obrir la 3a línia de secundària a l’institut La Riera, tal com fa setmanes que la comunitat educativa reclama per donar resposta a les famílies sense plaça, i la situació de 13 famílies de la mateixa zona 6 que han quedat sense plaça pública a la zona i que no han rebut cap resposta per part del govern municipal.

Per altra banda, també han denunciat que el govern municipal ha mostrat deixadesa en afrontar conflictes de convivència a la ciutat. La setmana passada es va inaugurar un nou oratori al barri d'Artigues on van assistir, durant una jornada de portes obertes a tota la comunitat, a incidents de caràcter racista i islamòfobs que clarament poden haver constituït delictes d'odi. Els regidors de Guanyem Badalona en Comú i ERC, que hi eren presents com també els regidors del PSC del govern en funcions, van patir assetjament verbal per part d'aquestes persones, i cap autoritat municipal va avisar a la Guàrdia Urbana ni va prendre acte del que va succeir. Sabater ha criticat que dies després el govern municipal no hagi impulsat cap iniciativa: ni s'ha activat el servei de mediació ni s'ha convocat la Taula de Diàleg Interreligiós per evitar que el conflicte vagi a més.

Tot això, produït una setmana després de les eleccions locals i enmig d'un clima de negociacions per evitar el retorn a l'alcaldia del candidat del PP, Xavier García Albiol, enrareix i dificulta, segons paraules de Sabater, una entesa amb el govern en funcions del PSC. "Fins que el 15 de juny no es produeixi una nova investidura el govern local està en funcions i ha de funcionar com a tal. No podem acceptar que no atengui les urgències en matèria d'habitatge, educació o convivència que s'estan produint a la ciutat. Això dificulta una entesa i fa poc creïble que vulguin realment arribar a un acord per evitar que Albiol torni a ser alcalde d'aquesta ciutat", ha dit Sabater.