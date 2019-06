ERC i Poble Actiu no governaran junts a Sarrià de Ter

Poble Actiu Sarrià de Ter va presentar Edgar Castellanos com a candidat a l'alcaldia de Sarrià de Ter al ple d'investidura del dissabte dia 15 de juny. La decisió es va prendre per mitjà de l'assemblea interna de la candidatura després de la reunió amb ERC a l'Ajuntament el passat dimecres dia 5 de juny a les 20.30 h.

Tal com va explicar ahir la formació en l’assemblea oberta, ERC no va proposar a Poble Actiu Sarrià de Ter (PAS), entrar a formar part de l'equip de govern. Enlloc d'això, el partit guanyador els va oferir una via alternativa de col·laboració. Una opció que ERC va anomenar “de socis preferents” i que consistia en crear un òrgan municipal format pels 6 regidors d'ERC i els 3 del PAS, que permetés un treball conjunt però amb decisions no vinculants. Amb aquest òrgan es podrien treballar en comú alguns temes, però a la pràctica no permetria l'acció dels regidors del PAS ja que l'equip de govern seria format únicament per ERC, i la capacitat de decisió dels regidors del PAS seria la mateixa que en l'oposició. L'assemblea del PAS va valorar la proposta i va creure convenient mantenir-se a l'oposició ja que els únics òrgans en els quals les decisions són vinculants són el Ple i la Junta de Govern i la seva veu i el seu vot es poden valorar plenament en el ple sense formar part d'un òrgan mig que no permet accedir de cap manera al govern o a alguna regidoria.

ERC ha baixat molt en nombre de vots: ha perdut 3 dels 9 regidors que tenia, perdent així la majoria absoluta. El PAS afirma que seria irresponsable acceptar una proposta intermitja que no els permet ser decisius, i per tant, seria com signar un xec en blanc a una formació que ha estat castigada per la ciutadania.

En l’assemblea oberta celebrada ahir dimarts 18 de juny a les 20 h al pati de l'escola de música Sarriart, Poble Actiu Sarrià de Ter va fer públiques les seves posicions i va exposar la manera en què es pretén treballar durant els propers 4 anys. Per altra banda, la formació es va mostrar oberta a noves col·laboracions per enfocar tant la seva lluita institucional com nous projectes vinculats al poble fora de les institucions.