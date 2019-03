Neix el nou espai polític “Poble Actiu Sarrià de Ter” amb voluntat de concórrer a les properes eleccions municipals

Poble Actiu Sarrià de Ter (PAS) és el nou espai polític municipalista de l’esquerra transformadora i sobiranista que s’ha creat a Sarrià de Ter amb la voluntat d’anar més enllà d’una candidatura municipal amb què concórrer a les properes eleccions municipals. La nova plataforma vol ser un lloc de confluència de diferents sensibilitats amb un seguit de convenciments polítics comuns .

L’objectiu és arribar a l’alcaldia per fer un gir en les polítiques municipals cap a polítiques d’esquerres amb vessant social, transformadora i en clau republicana. PAS està format per persones de perfils molts diversos, alguns vinculats a la CUP i d’altres independents, que tenen com a objectiu que el nou espai municipalista sigui un punt de partida d’una nova manera de fer política al poble, actuant de manera oberta i participativa en tots els àmbits municipals. La nova plataforma aposta per una manera diferent d’entendre i de fer política.

El proper diumenge 17 de març a les 12h es durà a terme a la placeta de la Font l’acte de presentació del nou projecte, en el que hi participaran referents municipalistes com en Dani Cornellà, alcalde de Celrà (CUP) i diferents persones implicades en el poble, així com l’equip impulsor de la nova candidatura. L’acte finalitzarà amb un vermut musical a càrrec del grup “10 Cordes” obert a tothom.

Poble Actiu Sarrià de Ter fa una crida a totes aquelles persones que es puguin sentir identificades amb el projecte a què participin en les assembles obertes de treball que es duran a terme durant les properes setmanes per a definir el programa electoral per les properes eleccions municipals.