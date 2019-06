El paper de l’Ajuntament en la lluita feminista i LGTBI

Als últims anys, el moviment feminista i el moviment LGTBI han experimentat un auge important que ha fet avançar la nostra societat una mica més cap al progrés. Hem lluitat, ens hem defensat, ens hem manifestat i això ha fet que hàgim conquerit molt drets que abans no teníem, i això ha fet que canviem maneres de pensar d'homes i dones. Hem aconseguit portar-ho al centre del debat social.

Però no tot han sigut flors i violes, sinó que el sistema hetero-patriarcal ha reaccionat. I amb força. Amb una violència sovint visible, i sovint no tant.

Què passa amb la desigualtat salarial i sostre de vidre? Què passa amb la discriminació laboral envers el col·lectiu LGTBI? I amb la invisibilització de la dona en àmbits com l'esport, la cultura o la història? Seguirem normalitzant la violència verbal a la qual estem sotmeses?

No, no i no. Cap més agressió ni violació sense resposta. Precisament perquè estem empoderades, estem conscienciades que no hem d'estar sotmeses a res ni a ningú. Que ningú té dret a prohibir-nos a qui estimar ni a com fer-ho.

Per això, paral·lelament a la lluita al carrer, les institucions han de prendre partit i incorporar la perspectiva feminista, interseccional i de gènere a totes les polítiques públiques.

Els ajustaments són claus per a donar suport a totes aquestes lluites, i per tant, exigim la creació d'una regidoria de feminismes i drets LGTBI al Vendrell. Una regidoria que compti amb un pressupost i personal adequat i que treballi específicament la qüestió de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, fent èmfasi en implementar de forma efectiva mesures per a la igualtat, i contra la violència masclista i la discriminació del col·lectiu LGBTI, teixint així espais de treball i aliances entre l’administració, la ciutadania i els moviments socials.

Aquesta regidoria de feminismes i drets LGTBI ha d’anar més enllà de l’actual regidoria de polítiques de gènere i igualtat, molt vinculada i supeditada a serveis socials i amb un enfocament tot sovint assistencialista (destinat a tractar casos de violència masclista, però no a revertir les causes que generen aquesta violència). En aquest sentit, la nova regidoria ha de ser capaç, per exemple, de generar actuacions d’educació i sensibilització efectives i adaptades a diversos sectors de la població, incorporar la perspectiva de gènere i LGTBI a tota la planificació estratègica que es realitza des de l’ajuntament, i d’elaborar un protocol de prevenció, detecció i atenció davant de situacions de violències sexuals als espais públics d'oci., entre altres.

És tan necessari que seguim al carrer, seguir lluitat, com també ho és que exigim als nostres representants polítics que actuïn.