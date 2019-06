Música

El ‘No Surrender Festival’ de Vilanova de Bellpuig atrau la premsa internacional i supera el miler d’inscrits

El No Surrender Festival ha cridat l’atenció de la premsa internacional. La tercera edició del certamen, que se celebra aquest dissabte 29 de juny a Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell), ha despertat l’interès de professionals estrangers, com és el cas de la corresponsal a Europa del centenari diari nord-americà‘The Wall Street Journal’, Sara Germano. En una comunicació amb el promotor i impulsor del No Surrender Festival, Josep Maria Pons, Germano ha revelat que el mitjà de comunicació cobrirà l’esdeveniment, que enguany aplegarà més d’un miler de músics interpretant la cançó ‘Glory Days’ de Bruce Springsteen.

Josep Maria Pons es mostra satisfet del ritme de les inscripcions. “A hores d’ara, hem superat la xifra de l’any passat en aquestes mateixes dates i ja hem sobrepassat el miler de persones apuntades”. La jornada del No Surrender Festival s’iniciarà el dissabte 29 de juny a les 8.00 hores amb l’arribada dels músics i el muntatge dels instruments. A partir de les 11.30 hores, es realitzarà l’assaig dels músics i cantants. A la tarda, a partir de les 16.00 hores tindrà lloc la gravació de bateries, baixos, guitarres, teclats, vents i cantants per separat. L’enregistrament del videoclip es produirà entre les 19.15 i les 21 hores.

La millor banda tribut d’Europa

Després de l’enregistrament de ‘Glory Days’, està prevista l’actuació del grup tribut a Bruce Springsteen, Sergio Gisbert & The Jacks, una formació considerada la millor banda tribut d’Europa. Les entrades a la venda per al públic que vulgui assistir a l'esdeveniment estan també disponibles al web www.nosurrenderfestival.com

El 70% dels participants són nous, tant d’arreu de l’estat espanyol (Catalunya, Galícia, País Basc, Madrid, València, Andalusia, Mallorca) i de l’estranger (França, Itàlia, Alemanya, Holanda, Anglaterra, Suïssa, EUA i Austràlia).

‘Estem convençuts que el Boss aquest any vindrà’

Pons, que està convençut que Bruce Springsteen visitarà el festival enguany i ha avançat que dia 17 de juny membres de l’organització tenen una cita amb Steve Van Zandt, ‘Little Steven’ guitarrista del ‘Boss’, a Barcelona, al qual li faran arribar un cop més la invitació perquè Springsteen s’atansi al festival.

L’interès pel No Surrender Festival ha creuat fronteres i alguns músics ja han demanat les dates de celebració de l’edició de l’any 2020, segons ha revelat Pons. Les inscripcions del festival, que tornarà a situar aquesta petita localitat del Pla d’Urgell al món, s’han de formalitzar al web www.nosurrenderfestival.com i tenen un cost de 21,20 €. A la pàgina web, també es pot adquirir per primera vegada el merchandising de l’esdeveniment, com les samarretes oficials.

NSF Awards Casimiro Pons

L’organització aquest any vol atorgar uns reconeixements amb el nom ‘NSF Awards Casimiro Pons’ que premiaran: l’assistent més llunyà, el millor vídeo d’assaig publicat a les xarxes socials (el NSF demana als músics que pengin el seu video i etiquetin el festival) i el premi a l’artista més polivalent. L’organització farà entrega de les tres distincions durant la gravació de ‘Glory Days’, la tarda del 29 de juny.

San Miguel, la cervesa del No Surrender Festival

Una altra de les novetats d’enguany és la incorporació com a patrocinador del Festival de la marca San Miguel. La marca cervesera internacional d’origen lleidatà s’incorpora com la cervesa del No Surrender Festival i s’afegeix a Maquinària Vicens que posa a la disposició del ‘Boss’ un tractor per als seus desplaçaments i Cal Valls com a col·laborador de proximitat de l’esdeveniment. El festival està organitzat per L’Estoneta Sala Boss, l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

Més d’un milió de visualitzacions del vídeo oficial

El vídeo de la cançó No Surrender, que es va interpretar i enregistrar l’any 2017, arriba a més d’un milió de visualitzacions a Youtube, tot i que l’organització assegura que comptant les descàrregues se supera aquesta xifra.



El No Surrender internacional

El caràcter internacional que està adquirint el No Surrender Festival es constata amb els seguidors que està acumulant el festival a les xarxes socials, on la majoria de nous adeptes són estrangers.

La segona edició del No Surrender va aplegar el 29 i 30 de juny de l’any passat més de 5.000 persones, de les quals 1.083 eren músics vinguts d’arreu del món. La localitat del Pla d’Urgell va multiplicar per quatre la seva població habitual durant aquest cap de setmana.

Un dels moments més intensos del festival es va produir quan els 1.083 músics procedents de vuit països van enregistrar la cançó ‘Badlands’ del ‘Boss’, arribant a la capacitat màxima d’inscripcions previstes.

Músics de totes les edats van tocar el tema ‘Badlands’ sota la batuta d’Antoni Tolmos. El promotor i impulsor del No Surrender Festival, Josep Maria Pons, va valorar molt positivament la resposta de participació en la segona edició. “Hem aconseguit crear un públic fidel i un rècord de músics inscrits de forma natural i espontània. Sabem que la gent ha gaudit i això és la nostra major satisfacció”. Pons destaca la importància de situar una localitat lleidatana com Vilanova de Bellpuig, amb 1.200 habitants, al mapa del món gràcies a l’esdeveniment.



Un festival internacional de ‘Km0’

El festival potencia el seu vessant internacional, però a la vegada aposta pel quilòmetre zero. Josep Maria Pons destaca “la importància de l’element de proximitat, ja que durant el festival es treballa exclusivament amb empreses lleidatanes per a l’organització”.



Els ‘amics’ del No Surrender Festival

El No Surrender Festival ha rebut el suport de personatges famosos, com la directora de cinema Carla Simón, la presentadora i escriptora Carme Chaparro i de Carles Puigdemont, que va compartir al seu compte de Twitter l’enregistrament del videoclip de l’any 2017.

PROGRAMA NSF3 - 2019, Vilanova de Bellpuig

DIVENDRES 28 DE JUNY - Escenari E-Street (carrer Vial Nord)

22.00 h CONCERTS

Agustika’s (swing covers)

Suspicious Band (tribut Elvis Presley) DISSABTE 29 de JUNY - Camp de futbol

08:00 h Arribada del músics i muntatge d'instruments

11:30 h Assaig amb tots els músics i cantants

13:00 h Descans ------ 16:00 h Gravació de Bateries

16:30 h Gravació de Baixos

17:00 h Enregistrament de Guitarres

17:30 h Enregistrament de Teclats

18:00 h Enregistrament de Vents

18:30 h Gravació de Cantants

19:00 h GRAVACIÓ DE VIDEOCLIP

ATENCIÓ MITJANS GRÀFICS:

10 preses (1 presa dura 5 minuts)

Presa 1 i presa 7 - PREMSA podrà accedir al camp

20:45 h FI DE GRAVACIÓ

21.30 h Concert - SERGIO GISBERT & THE JACKS