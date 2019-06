Continua l'expoli d'oliveres monumentals i mil·lenàries

GEPEC-Ecologistes de Catalunya i Salvem lo Montsià denuncien una nova arrancada d’oliveres monumentals i mil•lenàries a Ulldecona.

Novament un altre cas d’espoli d’oliveres monumentals és noticia a les Terres de l’Ebre. A la partida de les Tosses, a Ulldecona, aquests dies s’estan arrancant més d’un centenar d’oliveres, bona part d’aquestes considerades monumentals i algunes de mil•lenàries. Aquí, com ve essent habitual, s’estan arrencant totes les oliveres d’una finca agrícola, algunes de dimensions espectaculars, per sobre dels cinc metres de perímetre de tronc.

Són tant grans aquestes oliveres que en algun cas, degut a les grans dimensions dels arbres, i davant la impossibilitat d’emportar-se'l sencer, han optat per tallar-lo i convertir-lo en llenya. Sí, una olivera de més de mil anys de vida tallada per fer llenya!!.

En el cas de la finca de la partida de Tosses, a banda d’arrancar les oliveres, s’han destruït els marges de pedra seca, s’han ampliant els camins existents, s’ha afectat a vegetació natural present a la finca, etc. En definitiva s’està destrossant una finca d’oliveres monumentals i mil•lenàries d’incalculable valor històric, cultural i natural.

Aquest fet és un continu a les Terres de l’Ebre. Dia sí i dia també les oliveres monumentals i mil•lenàries, patrimoni de les Terres de l’Ebre i de Catalunya, són arrencades per permetre un negoci lucratiu d’unes empreses especialitzades en el mercadeig d’aquest patrimoni únic.

A hores d’ara el Parlament de Catalunya està tramitant una llei per protegir aquestes oliveres monumentals, la lentitud en la tramitació està provocant que els marxants d’oliveres intensifiquin l’espoli sobre aquest patrimoni amb l’objectiu d’arrencar quantes més oliveres millor abans que això estigui prohibit. Volen assegurar el negoci costi el que costi.

Un tema molt preocupant és que a aquest ritme, quan la llei estigui aprovada, és molt possible que ja no quedin oliveres monumentals per protegir. Amb l’actual ritme d’espoli en pocs mesos les Terres de l’Ebre i Catalunya poden quedar orfes d’oliveres monumentals. Uns arbres que han estat cuidats, treballats i respectats durant generacions i generacions, nosaltres els estem arrancant i fins i tot tallant per fer llenya, pensem que tenim oliveres amb més de 1500 anys d’antiguitat.

Davant d’aquests fets i davant la gravetat de la situació, dels del GEPEC-EdC i Salvem lo Montsià hem adreçat una carta al President Torra demanant una actuació urgent per part del Govern de la Generalitat, per tal d’aturar aquesta sagnia, fins que la llei de protecció de les oliveres no sigui una realitat. A la carta se li demana que el Govern porti a terme algunes accions que creiem són de possible aplicació i que permetria frenar aquest espoli i preservar aquestes oliveres. Aquestes actuacions, però, requereixen d’una acció decidida, urgent i valenta per part de la Generalitat i una implicació coordinada dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i del d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La problemàtica de l’espoli de les oliveres monumentals fou també un dels temes que des del GEPEC-EdC varem exposar al President Torra a la reunió que el passat dia 2 d’abril la Federació Ecologistes de Catalunya, de la qual el GEPEC-EdC forma part, va mantenir amb el President i a la que també va ser present el Conseller de Territori i Sostenibilitat. En aquesta reunió el President ens va palesa la seva preocupació personal i del Govern per aquests greus fets, comprometent-se a buscar totes les vies possibles per tal de frenar aquest espoli. A hores d’ara, però, el Govern no ha fet res per resoldre aquesta situació i sembla que les promeses del President poden quedar en unes simples paraules de bones intencions.

Cal actuar ja per frenar aquesta situació. Les Terres de l’Ebre i Catalunya no es mereixen aquesta situació. No podem permetre la pèrdua d’aquest patrimoni únic. No podem permetre que ara alguns decideixin arrancar uns arbres monumentals que han estat respectats, en molts casos, durant més de mil anys.

Aquest és un patrimoni català únic i, en conseqüència, requereix d’una actuació decidida del nostre Govern de la Generalitat per tal de garantir la seva preservació. També demanem una actuació dels ajuntaments. No podem oblidar que la llei els hi dóna competències que frenarien aquest espoli.