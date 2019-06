Comunicat de l'Intersindical-CSC en motiu del dia de l'orgull LGBTI

Comunicat de l'Intersindical-CSC en motiu del dia de l'orgull LGBTI que tot seguit reproduïm:

"El 28 de juny se celebra, un any més, el dia de l’orgull LGBTI. En aquesta data històrica es commemora la conquesta de drets per a totes les persones pels fets que es van esdevenir a Stonewall a Nova York, ara fa 50 anys.

Des de l’Intersindical-CSC volem reivindicar aquest dia els drets de les persones a expressar-se amb tota la llibertat del món.

En la lluita dels drets laborals també hi són presents la lluita per la igualtat de gènere, orientació sexual i la identitat sexual.

Des de les institucions del país s’han aconseguit grans fites, com la Llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb l’objectiu de garantir a la ciutadania els drets i evitar, mitjançant un seguit de protocols, la discriminació i violència i assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual, afectiva, d’identitst i d’expressió de gènere en plena llibertat. Tot i això, cal fermesa per implementar-la i per aplicar un potent règim sancionador que la faci més efectiva.

La normalització de la diversitat és la garantia per a la construcció d’una República de totes i tots.

Des de la Intersindical-CSC sabem que la lluita és continua i que cal seguir defensant els drets assolits per continuar assolint-ne més.

Treure la LGTBIfòbia de les institucions i centres de treball, dels carrers i de les escoles és una tasca que només pot ser possible si anem tots a una.

Ni a la feina ni a enlloc, cap discriminació! Vivim en llibertat!"