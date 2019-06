40è aniversari de la mort del lluitador independentista Fèlix Goñi 'Bruc'

Fèlix Goñi i Roura néixer el 24 de novembre de 1958. A l'lnstitut del Prat de Llobregat va iniciar la seva iniciació política a partir d'una participació activa en el moviment de batxillers i en manifestacions nacionalistes. A finals de l'any 1975 va començar a treballar en una indústria del ram químic del Prat, lloc on va participar en una lluita activa al si del moviment obrer (va formar part del Col.lectiu d'Obrers en Lluita, COLL), implicació que el va portar a fer de representant sindical dels seus companys de treball.

Fèlix Goñi va militar a les J.R.C. (Joventuts Revolucionàries Catalanes) i l'any 76 i el 77 al PSAN-Provisional, des d'on va impulsar el Front Sindical. També va formar part com a independent de la candidatura del PSAN, a les eleccions municipals del Prat de Llobregat.

La matinada del dia 2 de juny de 1979 Fèlix Goñi "Bruc" va morir accidentalment mentre manipulava un artefacte explosiu que estava destinat a unes oficines de l'empresa Renault del carrer Travessera de Gràcia. Una acció que pretenia denunciar les extradicions de detinguts bascos per part de l'Estat francès. Un altre company de l'escamot també va resultar greument ferit.

Arran de la seva mort accidental foren detinguts 7 independentistes: Quim Pelegrí i Pinyes, Ramon Pelegrí i Pinyes, Frederic Bentanachs i Chalaux, Marià Jimenez i Moreno, Josep Figuerola i Capdevila, Montserrat Ginestà i Perarnau i la companya de Fèlix Goñi, Griselda Pineda i Just, tots vinculats al PSAN-Provisional (IPC) fins al punt que aquesta organització política va passar a ser titllada per la premsa com la "ETA catalana". Altres militants van haver de refugiar-se a causa de la persecució policial que va desvetllar aquest succés, entre ells Josep de Calassanç Serra "Cala."

A partir d'aquesta mort, que es donava pocs mesos després de l'assassinat de Martí Marcó a mans de la policia, es va començar a configurar l'organització que més endavant prendria el nom de Terra Lliure. Eren els anys dels inicis del moviment independentista modern.