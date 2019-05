Antimilitarisme

XVI Marxa per la desmilitarització de la serra d'Aitana

El diumenge 19 de maig us esperem per a passar un dia reivindicatiu, lúdic i de trobada amb la natura. Un dia per a demanar la protecció mediambiental d'Aitana i també per a demanar que siga alliberada de la presència militar.

Ens trobarem a les 9.30 del matí a les portes del Safari Aitana. Des d'allí farem una curta marxa fins al mateix port, on està la reixa que tanca la carretera dels radars, davant de la qual llegirem els manifestos després d'esmorzar.

En acabar ens traslladarem a peu o amb cotxe a la font de l'Arbre, des d'on farem una excursió fins la carena de la serra (qui vulga pot quedar-se a passar el matí a la font de l'Arbre, un bonic espai de la serra, ombrejat i amb aigua).

Convé dur calçat adequat per a caminar per la muntanya, barret, cantimplora i protecció solar. També aliments per a esmorzar i, qui vulga, dinar.

L'eixida d'Alcoi serà a les 8.45 des de la plaça d'Al-Azraq. Anirem amb vehicles particulars (en el punt d'eixida ja ens repartirem entre els cotxes disponibles per tal d'utilitzar només els necessaris).

Convoquen: Grup Antimilitarista Tortuga (Elx-Alacant) • Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) • Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció (Alcoi)