Municipals 2019

Municipalistes per la República des de baix, liderats per Dolors Sabater, presenten 5 mesures programàtiques conjuntes a Badalona

L’espai polític, presentat a Badalona aquest febrer, i que aglutina més d’una quinzena de candidatures municipalistes transformadores del país, farà un acte aquest diumenge 5 de maig a les 18h a la Plaça Constitució de Badalona.

A l’acte hi participaran les candidatures que ja van explicitar el seu suport a aquest espai, amb els seus candidats i/o electes actuals. També s’hi incorporen noves candidatures, com Sumem Banyoles o Guanyem Figueres. Dolors Sabater serà qui doni la benvinguda i introdueixi l’acte i hi parlaran els candidats i electes de Guanyem Cerdanyola, Guanyem Figueres, Guanyem Girona, Decidim Ripollet i Guanyem Badalona.

L’acte, que durarà una hora aproximadament, servirà per presentar 5 mesures programàtiques conjuntes. Seguretat, habitatge, municipalització de serveis, participació i República barri a barri; totes elles basades en experiències d’èxit als municipis on ja s’ha governat.