Les Eleccions europees

El proper día 26 de maig els catalans escollirem per primera vegada des del 1O els nostres representans al Parlament europeu. Si bé la brutalitat policial d'aquell dia va provocar un gran impacte i indignació a tot el món, les dinàmiques polítiques dels estats van neutralitzar ràpidament aquest atac als drets humans i als drets nacionals de Catalunya i van obrir pas a una hostilitat oberta d'alguns estats europeus o, en el millor dels casos, a una indiferència culpable.

El govern a l'exili, amb el nostre president legítim Carles Puigdemont al capdavant, ha realitzat durant tot aquest temps una valuosa tasca d'internacionalització del conflicte català. Des de Waterloo, els nostres representants a l'exili han demostrat la importància d'aquest factor que afebleix l'Estat espanyol i el situa davant del mirall dels estats amb molt baixa qualitat democràtica.

Constituents per la Ruptura (CxR) creiem que ara toca donar tot el nostre suport als mateixos que han aconseguit mantenir viva, a nivell internacional, la lluita per l'autodeterminació de Catalunya, amb constància i determinació. Considerem enormement lloable que el president Puigdemont oferís el vicepresident Oriol Junqueras encapçalar una llista de país, amb ell mateix com a número dos de la candidatura. Aquest fracàs d'una candidatura unitària a les eleccions europees no pot obviar que hi ha una llista que reuneix els requisits per ser consiserada candidatura de país, i aquesta és la del nostre president Carles Puigdemont.

Aquestes eleccions no van de partits, ni tan sols d'una confrontació ideològica esquerra-dreta. Aquestes eleccions van de democràcia, de drets civils, de lluita antifeixista i del dret a l'autodeterminació de Catalunya i de totes les nacions sense estat.

És per això que des de CxR no només donem suport a la llista d'en Carles Puigdemont sinó que fem una crida a votar massivament la candidatura JxCat-Lliures per Europa amb l'objectiu que tant el president com els consellers Antoni Comín i Clara Ponsatí obtinguin l'acta de diputats del Parlament europeu i puguin continuar la lluita des d'aquesta important plataforma.

Barcelona a 20 de maig de 2019