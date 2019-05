Vaga

La vaga del PDI irromp a les universitats de Catalunya

Avui 28 de maig gairebé 10.000 treballadores de Personal Docent i Investigador de les universitats catalanes i CSIC estem cridats a la vaga, convocada en solitari per la CGT. Les raons són moltes, però totes estan relacionades amb l’extrema precarietat que pateix el col·lectiu d’investigadores i docents.

A la Universitat Autònoma de Barcelona, des de les 7am s’estan realitzant piquets informatius a les entrades de la universitat. L’impacte a la universitat s’està notant des de ben d’hora. Cues quilomètriques a la C-58 i l’AP-7. Un nombrós grup de vaguistes ha estat encerclat i més d'una vintena identificat pels mossos d’esquadra que, a hores d’ara, està impedint el nostre dret a informar a la gent sobre els motius de la vaga. Aquest fet s'ha produït dins del campus universitari, ens preguntem si la Rectora de la universitat ha donat permís a la policia per entrar-hi.

Arran de la vaga convocada, diversos equips de direcció d'universitats s'hi han posat en contacte amb els col·lectius convocants (CGT i Doctorands en Lluita) amb la intenció de negociar els increments i extensió de contractes a 4 anys. La nostra posició és que no hi ha res a negociar en aquest punt que no sigui, com a mínim, l'aplicació efectiva i inmediata d'aquestes garanties legals.

Aquesta tarda a les 18:00 hi ha prevista roda de premsa i manifestació des de la Plaça Urquinaona de Barcelona, on estan cridades les persones afectades per un model ultraprecari que, a més, incompleix la legislació vigent definida al EPIF.