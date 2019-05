En defensa del territori

La multinacional Airbnb ja ofereix 141.000 places turístiques a les Illes Balears, són 16.400 més que l’any 2017

Les entitats Terraferida i DinsAirbnb hen fet públiques noves dades sobre allotjaments de lloguer turístic que Airbnb ofereix a les Illes Balears. Les dades estaran disponibles a www.dissidentbits.cat. L’oferta de places no s’atura de créixer i el passat mes d’abril la multinacional ja oferia a les Illes 141.213 places turístiques, fins a 16.417 més que l’agost de 2017.

A Mallorca, Airbnb oferia 97.094 places el mes passat, el que suposa 18.551 més que les que oferia el gener de 2016, any en què vam tenir accés a les primeres dades via InsideAirbnb. A Menorca, l’oferta també ha experimentat un gran augment, s’ha passat de les 12.323 places del mes d’agost de 2017 a les 15.285 (+2.962) al mes d’abril de 2019. Eivissaés l’única illa on l’oferta de places baixa, ja que entre l’agost de 2017 i l’abril de 2019 el nombre de places ha disminuït en 1.735, mentre que a Formenterahi ha hagut un augment de 551 places durant el mateix període.

La novetat d’aquesta darrera recerca és que hem pogut identificar quins establiments/anuncis exhibeixen llicència turística i quins no. L es places il·legals comercialitzades a Airbnb sense mostrar la llicència a les Illes só n 50.961 places. Recordem que són il·legals segons la llei turística aprovada l’agost de 2017 (veure article annex). A Mallorca són 28.360 , a Menorca 8.283, a Eivissa 13.332 i a Formentera 986. H em comprovat que només un 62% de les places que comercialitza Airbnb a les Balears declaren tenir llicència. Per illes veiem que a Mallorca el 30% de les places turístiques a habitatges no mostren la llicència. Mentre que a Eivissa i a Menorca no ho fan el 56% i el 55%, respectivament. A Formentera, el percentatge d e places comercialitzades sense llicència és del 40%.

Un frau massiu al descobert. La il·legalitat no acaba aquí, perquè creuant les dades disponibles a Airbnb comprovam que un mateix número de llicència es fa servir per a múltiples habitatges turístics, quan cada habitatge requereix una llicència o número de registre indi vidual. Dels 9715 habitatges anunciats que requereixen llicència, 8073 l’exhibeixen però en realitat només 7010 llicències l'empren per un sol habitatge. La resta fan servir la mateixa llicència per diferents habitatges, quan cada habitatge ha de tenir la seva. A tall d’exemple, hem comprovat com la llicència A/1748 es fa servir per a 41 anuncis distints de tres gestors: “Maria Rosa & Erika” (15 anuncis), The freelance Holidays Team” (13 anuncis) i “Miguel Interhome” (13 anuncis), total 182 places.