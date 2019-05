Municipals 2019

La CUP Sant Celoni i la Batllòria comença a treballar de cara a la investidura

La CUP de Sant Celoni i la Batllòria ha iniciat el procés de reflexió sobre els resultats del passat diumenge a les eleccions municipals, en què la candidatura va perdre un regidor, malgrat haver incrementat el nombre de vots. Aquest resultat, doncs, no permet assolir les expectatives plantejades en aquestes eleccions municipals.



Com és habitual en política, els motius són diversos i complexos, però és evident que tant la doble urna (eleccions europees i municipals) com el context nacional han propiciat una forta presència dels actors polítics nacionals (Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Pedro Sánchez) a les eleccions locals. Més enllà d’aquesta anàlisi, però, hem cregut necessari iniciar un procés de debat per tal de revisar el nostre projecte i el seu encaix en aquest nou cicle polític que ja està en marxa.



Finalment, no volem deixar de felicitar Junts x Catalunya per la victòria en vots, així com ERC i el PSC per la seva pujada electoral. Lamentem, així mateix, que una força d’esquerres com Podem no hagi obtingut representació al ple.



Les urnes a Sant Celoni han parlat molt clar



Comparat amb els darrers comicis, els resultats d’aquestes eleccions han donat lloc a un consistori més independentista i, dins d’aquest, més d’esquerres que el de l’anterior mandat. Davant d’aquest escenari, la CUP no vol renunciar a la nostra proposta per Sant Celoni i la Batllòria, així com a traslladar aquesta tendència de la ciutadania al govern municipal.

La formació reconeix que no està en una posició de força dins l’aritmètica del ple municipal, però malgrat tot veu possibilitats d’incidir en el futur govern municipal assumint responsabilitats de govern que ens permetin complir amb el compromís nacional amb un model de poble de caire social, sostenible i transformador.



Avui anuncien que iniciem una roda de contactes amb la resta de grups polítics i activen els mecanismes assemblearis de presa de decisions per tal d’aconseguir un govern municipal que sigui el màxim independentista i d’esquerres possible. Som conscients de la dificultat d’aquest repte donades les circumstàncies, però no vol perdre l’oportunitat de traslladar al govern municipal l’expressió de les urnes i de contribuir a posar rumb a les polítiques celonines i batllorienques.