Municipals 2019

La CUP de Vallgorguina s'estrena amb 2 regidores al ple de l'ajuntament

La formació es presentava amb l'objectiu de trencar rutines i gràcies al compromís de 240 persones ho han assolit amb 2 regidors. "Aquest era el discurs popular que es va sentir ahir en saber-se el resultat als col·legis electorals".

No poden amagar la seva l'alegria al saber que el 17,11% del nostre poble confia en ells i són conscients de la gran responsabilitat que això comporta però no poden obviar que ha tornat a sortir al poble un partit enquistat amb majoria absoluta. Ara bé tene clar que "cal seguir treballant i cal seguir explicant a les vilatanes que tots som CUP i que el nostre és un projecte plura"l.

Mantindran tots els punts del nostre programa marc i reafirmen el seu treball en equip. La CUP no entén de llistes numerades i per nosaltres, tan important és el que va a la posició número u com a l'onze. Aquest és un treball de totes i a totes ens pertany estar implicades amb les tasques del govern. Volen ser l'eina que el poble faci servir per arribar a l'ajuntament.

Com van anunciar al programa, periòdicament faran assemblees obertes on tothom serà benvingut a participar en els projectes municipals. És un nou camí on totes tenim molt a dir.

Ara ja tenen veu, ara ja tenen vot. Faran que totes les decisions que es prenguin a l'ajuntament siguin públiques. Per primera vegada la informació serà a l'abast del poble.

Agraeixen a les 240 persones el seu suport i afirma la formació que "entre totes farem una Vallgorguina més plural".