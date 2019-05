Municipals 2019

La CUP de Tàrrega vol implantar la recollida selectiva porta a porta

La CUP de Tàrrega aposta clarament per la implantació de la recollida selectiva de la brossa porta a porta. Una iniciativa que ja van proposar en un dels últims Plens d'aquesta legislatura i que, segons declaren, “l'equip de govern actual encara no ha tirat endavant tot i comprometre's a fer una prova pilot i fer-ne difusió”.

Membres de la formació manifesten que estan “completament decidits a instaurar aquest sistema de recollida en origen a tota la ciutat i pobles del municipi, instant a la ciutadania a coresponsabilitzar-se dels residus generats, tendint cap a polítiques de residu zero minimitzant l'impacte ambiental”.

L'objectiu diuen, “és deixar d'estar a la cua dels pobles de la comarca de l'Urgell en reciclatge, ocupant el 18è lloc d'un total de 20 municipis i arribar als nivells de reciclatge fixats per la UE perquè si no el rebut de la brossa continuarà augmentant per aquells qui menys reciclem”.

D'altra banda denuncien la desídia institucional en temes mediambientals en general, i per això al seu programa preveuen contractar l'energia elèctrica de totes les instal·lacions municipals a companyies que garanteixin un origen renovable de l'energia; eliminar els pesticides cancerigens com el Glifosat usat en la jardineria municipal; consolidar la via verda al llarg del riu Ondara i senyalitzar els carrils bici fins als centres educatius i als polígons i desincentivar l'us del cotxe al centre de la ciutat.

També es proposen donar suport efectiu a les lluites per la preservació del territori com el cas de la Plataforma contra l'abocador encobert dels Plans de Conill a la Figuerosa.