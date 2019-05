Municipals 2019

La CUP de Tàrrega aposta per la casa museu Pedrolo i la biblioteca

La CUP continua apostant per la museïtzació de la casa dels Pedrolo del carrer Major. Aquesta va ser una de les propostes estrella de la CUP en la passada campanya electoral. Daniel Esqué, el cap de llista, considera que “gràcies a la determinació de la candidatura ara s’està negociant amb la família Pedrolo” i recorda que va ser la CUP la que al Ple va presentar “una moció amb tres punts molts clars”.

D'altra banda, Esqué explica que s’han fet seves les propostes de La Forja, l’organització política juvenil. Així, proposen ampliar els horaris de la biblioteca durant alguns períodes acadèmics i adequar sales d’estudi i sales de treball en grup. El candidat proposa “dinamitzar-ne l’equipament i dotar-lo de més personal i de més pressupost”.

El cap de llista de la CUP entén “la cultura com una eina de transformació social, d’arrelament democràtic i de foment de la germanor, la festa i la convivència”. Per tot això, la formació aposta per continuar “donant veu a les entitats de cultura popular, molt vives i dinàmiques a la capital de l’Urgell, sobretot els darrers anys”, diu, però afirma que cal fer-ho “sense ingerències i sense voler apropiar-se de la feina que fan, sempre de manera desinteressada i molt important per al teixit local i la projecció del municipi”.

Pel que fa a Cal Trepat, la formació considera que cal seguir amb la recerca i la divulgació que s’hi està fent i, d’altra banda, proposa ampliar l’oferta i possibilitats d’una part de les naus del museu i oferir-les en règim de lloguer com a espais de creació artística compartida multidisciplinària.

La CUP també manté una de les propostes de fa quatre anys, que és crear un Memorial de l’Exili i la Repressió a Tàrrega durant la postguerra amb un acte solemne i una publicació divulgativa. Pel que fa als pobles del municipi, creuen que cal dur-hi a terme més activitats culturals durant l’any.