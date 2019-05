Municipals 2019

La CUP de Blanes presenta les principals propostes del seu programa municipal

El passat dissabte la CUP de Blanes va presentar les propostes del seu programa polític per les eleccions municipals del propers 26 de maig. L’acte es va celebrar al Casal la Cooperativa tot seguint un format de programa de ràdio i fou presentat per Neus Romano, candidata número 5 de la llista de la CUP a Blanes.

Al llarg de l’acte els dos primers membres de la candidatura, Joan Rota i Isaac Martín, van exposar, amb la participació de diverses de les persones que formen part de la candidatura alguns dels principals punts que la CUP pretén desenvolupar aquesta propera legislatura. En aquest sentit els portaveus de la formació van destacar l’aposta que fa la CUP per un model urbanístic sostenible i respectuós amb l’entorn, i que cohesioni el municipi, tot proposant l’impuls de dues grans faixes verdes que connectin els barris de Blanes i els espais verds de la vila.

La formació de l’esquerra independentista va reafirmar al seva aposta per una fiscalitat socialment més justa, on qui més té més pagui”, apostant per la tarifació social com a eina per garantir l’accés de tothom als serveis públics. En matèria d’habitatge la CUP va expressar el seu compromís amb la defensa d’aquest dret exigint el lloguer forçós dels pisos buits en poder dels bancs, tot denunciant la manca de voluntat del consistori blanenc per sancionar aquelles entitats bancàries que especulen amb l’habitatge.

Es va exposar també la feina feta per la CUP a Blanes en el camp de la participació ciutadana els darrers anys, tot posant èmfasi en la necessitat d’invertir la lògica actual en la manera de fer política vers la ciutadania i el teixit associatiu. Per la CUP “cal fomentar un poble i un teixit associatiu viu, actiu i crític amb les institucions, governi qui governi, com a única via per garantir l’apoderament real de la ciutadania“. A més, la formació independentista va exposar la seva proposta d’elaboració del pressupost municipal de manera plenament participativa.

Al final de l’acte es va obrir un torn de preguntes on Joan Rota i Isaac Martin van fer una crida a recolzar i a votar la CUP el proper dia 26 de maig per tenir prou força dins l’Ajuntament i ser una alternativa real als partits de sempre i per plantar cara a la dreta i a l’extrema dreta. L’acte es va concloure amb la celebració d’un vermut popular al mateix Casal la Cooperativa.

Retorn al municipi dels ingressos percebuts a l’Ajuntament

La CUP va anunciar que en les properes setmanes s’obrirà una nova convocatòria de “Diners al carrer”, una iniciativa per retornar al municipi, mitjançant una convocatòria oberta a entitats i moviments socials, part dels ingressos que percep la CUP de l’Ajuntament pel fet de tenir-hi representació al consistori. Així, en aquesta legislatura la formació haurà posat a disposició de les entitats de Blanes 19 mil euros provinents d’aquests ingressos mitjançant aquesta iniciativa.

Espai setmanal d’atenció a la ciutadania

La CUP va anunciar també que després del 26 de maig posarà en marxa un espai setmanal d’atenció a la ciutadania, on els electes de la formació estaran a disposició de tots els blanencs i blanenques que s’hi vulguin adreçar.