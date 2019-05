Municipals 2019

La CUP d’Olvan i Cal Rosal celebrarà aquest cap de setmana els actes centrals de campanya

En el cap de setmana previ a les eleccions municipals, la CUP d’Olvan i Cal Rosal portarà a terme els dos actes centrals de campanya. Seran dissabte a les 12 a la Porta del Comerç de Cal Rosal i diumenge a les 12 a la Plaça Rodona d’Olvan. El format està previst que sigui més o menys semblant. Hi haurà intervencions dels representants de l’assemblea que formen part de la llista electoral, actuacions artístiques, una mica de pica pica i sobretot molta conversa entre persones. A més, durant l’acte la CUP presentarà el vídeo de campanya que ha estat treballant durant aquestes setmanes i signarà el codi ètic que presenta en el programa, un tret distintiu que no presenten les altres candidatures.

Aquests dies estan sent molt intensos perquè s’estan realitzant les trobades de carrer que la CUP havia previst per a la campanya. Des de l’assemblea es vol treballar la proximitat amb els veïns i veïnes, ja que el projecte que es planteja és bàsicament en defensa dels drets de les persones del municipi. La CUP d’Olvan i Cal Rosal exposa com a eixos bàsics de la campanya un projecte obert i transparent, que neix de la base i amb un força assembleària de més de 40 persones i que vol treballar en positiu per a la cohesió dels dos nuclis poblacionals. L’equip de persones que en formen part tenen una àmplia formació en els àmbits de l’administració pública, son residents al municipi i representen una combinació entre experiència i joventut. A més, també és una força nova que no ha estat vinculada en cap partit anteriorment i que per tant s’ofereix per sumar en positiu amb l’objectiu de tirar endavant el municipi.

Des de la CUP d’Olvan i Cal Rosal es vol donar les gràcies a totes les persones que durant aquests dies han escoltat el projecte de la candidatura i també pels ànims que tots els veïns i veïnes estan transmetent, cosa que provoca que la CUP d’Olvan i Cal Rosal surti el proper diumenge 26 de maig amb la màxima il·lusió i ambició.