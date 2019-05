Municipals 2019

La CUP d'Alpicat presenta el seu programa

La formació independentista, que actualment és la primera força de l'oposició d'Alpicat, presentarà aquest diumenge el programa polític per als propers 4 anys en un acte públic que comptarà amb la presència de la tinent d'alcalde de Verges.

La presentació del programa de la CUP, que s'amenitzarà amb actuacions musicals i un vermut popular, tindrà lloc aquest diumenge 19 de maig a les 11 del matí al pati interior del Casal.

La presentació anirà a càrrec dels candidats i candidates de la llista independentista que encapçalen Josep Cabré i Elisabeth Martínez. L'acte comptarà també amb la participació de Susagna Ribas, primera tinent d'alcalde de Verges.

El municipi de Verges, al Baix Empordà, governat per la CUP des de les últimes eleccions municipals, en les que va guanyar per majoria absoluta, ha estat notícia en diverses ocasions el darrer any i mig: primer pels danys ocasionats per escamots espanyolistes en un centenar de vehicles de la població, posteriorment per la detenció arbitrària del seu alcalde, Ignasi Sabater, acusat de participar en mobilitzacions i la setmana passada per la massiva resposta popular a la presència de provocadors feixistes a la població.

L'acte de la formació de l'esquerra independentista pretén donar a conèixer a tots els veïns i veïnes del rnunicipl els principals eixos d'actuació política amb que la CUP vol governar Alpicat els pròxims quatre anys.