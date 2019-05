Municipals 2019

La candidatura Guanyem Badalona en Comú i ERC de Badalona proposa crear una discoteca pública participativa i amb sales d’assaig

La candidatura de Dolors Sabater anuncia un nou espai polivalent d’oci juvenil, al polígon de Can Ribó. Aquest espai inclouria sales d’assaig, barra, espais polivalents per a entitats, tallers, concerts i festes i vol tenir una programació participativa via xarxes socials per a tot el jovent de la ciutat.

També es contempla que hi hagi una intervenció directa de prevenció i abordatge de violències masclistes, així com prevenció i minimització de riscos de consum d’alcohol i altres drogues.

La candidatura vol crear un equipament juvenil al polígon de Can Ribó, en el qual s’ha anat concentrant l’espai d’oci nocturn de la ciutat. Es planteja com un espai estratègic que concentrarà programes d’oci participatiu, associatiu i obert a tot el jovent de la ciutat, amb sales d’assaig i programació participativa.

És, a més, un projecte que vol revertir en el model d’oci que predomina actualment, molts cops van lligats a un oci fortament lligat al consumisme i al sexisme. Per això també treballarà programes amb perspectiva de gènere, amb un protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes i permetrà ser un espai de trobada de tot el jovent, sense haver de pagar entrada, al no dependre de beneficis privats.

La candidatura denuncia que durant els governs, primer del PSC i posteriorment del PP, la xarxa territorial d’equipaments juvenils es va anar desmantellant. Durant anys s’ha retallat en recursos destinats a joves i la candidatura vol seguir la feina de revertir la situació, que ja van començar amb l’anterior mandat. També denuncia que durant el mandat del PP es van anar eliminant molts espais d’oci nocturn de la ciutat alhora que es va endurir la persecució i criminalització del jovent en oci nocturn.

Dolors Sabater, cap de llista de la coalició, ha defensat la proposta: “el jovent de la ciutat necessita espais d’oci alternatius on relacionar-se, per sentir-se part de la ciutat i poder-hi desenvolupar la seva vida, sigui de dia o de nit”. Els candidats Aritz Bel i Laia Mauri, i altres joves que els acompanyaven han declarat que “tothom entén que l’oci de la gent gran és una necessitat i s’hi destinen diners públics. Cal fer el mateix per al jovent, que cada vegada tenim menys espais i així fomentar la participació i l’associacionisme.”