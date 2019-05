Simbolisme franquista

L'ASM exigeix la retirada immediata del retrat de Franco al Castell de Sant Carles a Palma

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ja exigit al Ministerio de Defensa que retiri immediatament el retrat del dictador Franco que s'exhibeix al museu del castell de Sant Carles (Palma). És intolerable que un espai públic gestionat per l'exèrcit espanyol honori d'aquesta manera el responsable d'un alçament militar que provocà una guerra amb més de 500.000 morts, i de la dictadura posterior que en causà uns altres 150.000 en actes de represàlia, camps de concentració i de treball i presons. Seria inconcebible un museu militar a Alemanya o Itàlia amb retrats de Hitler i Mussolini.

Aquest quadre infame embruta la imatge que els nostres visitants se'n duen de Mallorca, i és un missatge nefast i vergonyós per als joves en uns moments en què l'extrema dreta espanyola bombardeja impunement les xarxes amb propaganda feixista. Si el Ministerio de Defensa no el lleva d'enmig tot d'una, confirmarà la complicitat de l'Estat espanyol amb el feixisme, que ja va quedar en evidència amb el discurs del Borbó cridant a reprimir el poble català i podem veure cada dia amb l'acusació particular de 'Vox' en el judici inquisitorial contra els presos polítics catalans, consentida per la judicatura espanyola.